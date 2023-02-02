Ücretli 'ChatGPT Plus' çıktı: Fiyatı ne kadar?

OpenAI tarafından geliştirilen Chatgpt, Kasım ayında tanıtılmasına rağmen büyük oranda ilgi gördü. Bu nedenle bir süredir ücretli planı çıkacağı konuşuluyordu. Hatta şirket, bunun için bir deneme sürümü bile başlattı. OpenAI, bugün resmi web sitesinden ChatGPT Plus adlı bir plandan bahsetti. Peki ücretsiz plana göre birtakım ayrıcalıklar sunan ChatGPT, aylık ne kadar? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

ChatGPT Plus, aylık 20 dolar karşılığında kullanıma sunuldu

OpenAI web sitesi tarafından bugün ChatGPT Plus adıyla yapay zeka destekli sohbet robotunun ücretli bir sürümü çıktı. Ücretli abonelik isteyen sürüm şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde pilot olarak kullanıma sunuldu.

OpenAI, ücretli sürümün yanında ek olarak ücretsiz sürümle hizmet vermeye de devam edecek. Bu nedenle yeni sürüm için birtakım ayrıcalıklar olacak. Bu ayrıcalıklar arasında daha hızlı yanıt süreleri, yoğun zamanlarda bile sohbet robotuna erişim, yeni özellik ve iyileştirmeler için öncelik ücretli sürümde yer alacak.

ChatGPT'ye büyük ilgi: Uygulama rekor kırdı!

Öte yandan bazı kişiler, yapay zeka destekli sohbet robotu için ücretsiz versiyon varken kimsenin ücretli olana yönelmeyeceğini paylaştı. Fakat birçok farklı alanda işlevi olan ChatGPT'nin ilerleyen dönemde birçok meslekte fonksiyonel olacağı düşünülüyor.

OpenAI, ayrıca ChatGPT Plus için ilerde ek ülke ve bölgeler için de erişime açılacağını belirterek konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"ChatGPT'yi, sistemin güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sınırlamalarını iyileştirmemize yardımcı olacak kullanıcı geri bildirimleri toplamak için bir araştırma ön izlemesi olarak kullanıma sunduk. "

"O zamandan beri milyonlarca insan bize geri bildirimde bulundu, birkaç önemli güncelleme yaptık ve kullanıcıların içerik taslağı ve düzenleme, beyin fırtınası fikirleri, programlama yardımı ve yeni şeyler öğrenme dahil olmak üzere çeşitli profesyonel kullanım durumlarında değer bulduklarını gördük."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.