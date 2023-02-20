Uçan taksi gerçek oluyor: Tarih verildi!

Uçan araba insanlığın en büyük hayallerinden bir tanesi. Uzun yıllardır birçok şirket bu konuda çalışmalar yapıyor. Son dönemde farklı şirketlerden bu konuda önemli hamleler geliyor. Bir havacılık ve uzay üreticisi olan BETA Technologies de bunlardan bir tanesi.

Uçan taksilere adım adım yaklaşıyoruz

BETA Technologies'in elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen uçan taksisi New York'taki ilk test uçuşunu tamamladı. Şirket, yolcu rezervasyonlarını ayarlayan Blade Air Mobility ile uçan taksisini 2026 yılına kadar ticari kullanıma sokmayı hedefliyor.

Blade Air Mobility şu anda trafikten kaçınarak zamandan tasarruf etmek isteyen varlıklı müşteriler için kısa mesafeli helikopter seyahatleri ayarlıyor. Şirket, üç yıl içinde BETA'nın eVTOL aracını New York'ta kullanmaya başlama planları yapıyor.

Uçan arabanın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

BETA Technologies şu anda yaklaşık 300 kişiyi istihdam ediyor ve kurulduğu 2017'den bu yana 800 milyon doların üzerinde yatırım almış durumda. Şirketin ALIA-250 EVA eVTOL isimli uçan taksi modelinin biri kargo, diğeri yolcular için olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Yolcu versiyonu pilot dahil 6 kişilik kapasiteye sahip. 4 milyon dolar maliyetle üretilen uçakların maksimum sürati ise 274 km/s olarak belirtiliyor.

ALIA-250 EVA isimli uçan taksi yaklaşık 465 kilometrelik bir menzil sunuyor. Uçan araçların şarj olma süresi ise sadece 50 dakika. Tamamen elektrikli olan uçak taksilerin geleneksel bir helikopterin 10'da 1'i kadar gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

Uçan taksinin testleri geçtiğimiz hafta New York, White Plains'deki Westchester ilçe havaalanında yapıldı. BETA'nın halihazırda birden çok tam işlevli ALIA-250 EVA prototipi var ve bunların birçoğu 320 kilometrenin üzerinde test uçuşlarını tamamlamış durumda.

İlerleyen dönemde havada uçan arabalardan çokça göreceğiz. Peki siz uçan arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Uçan arabayı Dubai'de test ettik!