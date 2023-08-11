Uçak biletinden araç kiralamaya kadar aradığınız her şey Bilet Dükkanı'nda!

Uçak biletinden otel reverzasyonuna ve araç kiralamaya kadar aradığınız her şey Bilet Dükkanı'nda! İşte ayrıntılar....

Uçak bileti, otel, araç kiralama ve transfer hizmetleriyle 30 yılı aşkındır faaliyet gösteren Bilet Dükkanı, güvenilir alışverişin adresi olarak çalışmalarına devam ediyor. Turizm sektöründe ortaya koyduğu başarısı, vizyonu ve yapay zeka teknolojileri ile kendi alanında büyük bir çıkış yakalayan Bilet Dükkanı, kullanıcılarına ve acentelerine yüzlerce hava yolu şirketinin uçuş seçeneklerini, otel, araç kiralama ve transfer hizmetlerini hızlı ve avantajlı bir şekilde sunuyor.

Uçak biletinden otel ve araç kiralamaya kadar aradığınız her şey Bilet Dükkanı'nda!

Müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutan marka, 7/24 hizmet veren çağrı merkeziyle birlikte kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlara etkili çözümler üretiyor. Uçak bileti, otel, araç kiralama ve transfer hizmetleri avantajlı fiyatlarla sağlanırken, kullanıcı deneyimi de daha konforlu bir hale getiriliyor.

Turizm teknolojileri üreterek, turizm ürün ve hizmetlerini bir arada sunan online seyahat portalı Bilet Dükkanı'ndan bütçenize uygun fiyatlarla uçak bileti satın alabilir, erken otel rezervasyonu yaptırabilir, tatiliniz boyunca rahat ulaşım sağlamak için araç kiralama ve transfer hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Çok sayıda çözüm ortağı ile 190 ülkede her noktaya profesyonel transfer hizmeti sağlayan Bilet Dükkanı, "Bilet İptal Sigortası" ve "Seyahat Sigortası" alternatifleriyle seyahat deneyiminizi çok daha güvenilir bir hale getiriyor.

Çoklu GDS'ler, charter tedarikçileri, Havayolu NDC entegrasyonları ve "low cost" hava yolları ile işbirliği yapan marka; uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve transfer gibi işlemlerinizi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Teknolojik değişimlere ve yapay zeka algoritmalarına öncülük ederek, turizm sektöründe teknolojik çalışmalarını ilerletmeye devam eden Bilet Dükkanı, bu alanda kullanıcı deneyimi sağlayan ilk şirket olma özelliği taşıyor.

Turizm sektöründe göstermiş olduğu başarısı ve ortaya koyduğu kalitesiyle her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen marka, 2023 hedefleri arasına Web 3.0 teknolojisine entegre olan metaverse platformunda mağaza açan ilk turizm portalı olmayı koyuyor. Turizm teknolojileri alanında ülke çapında ilk 10 büyük şirket arasında yer alan Bilet Dükkanı, Almanya pazarında açtığı yeni ofisiyle seyahat acentelerine 7/24 hizmet vererek, IATA üyeliği ile Avrupa pazarında yer alıyor.

Bilet Dükkanı'na Nasıl Üye Olurum?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olan Bilet Dükkanı'nın, Türkiye genelinde İstanbul, Elazığ ve Antalya'da, dünyada ise Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ofisleri bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı yolculuklarınızın güvenilir ve konforlu bir şekilde geçmesini sağlayan markamız, İngilizce, Türkçe ve Almanya'da da Almanca dil desteği ile hizmetlerini sürdürüyor.

Bilet Dükkanı üzerinden uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve transfer hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanmak isterseniz, öncelikle üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturabilmek için öncelikle www.biletdukkani.com ya da Bilet Dükkanı mobil uygulamasını ziyaret etmeli ve sayfa üzerinde yer alan "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

Daha sonra ekranda açılacak olan üyelik formunda mail adresinizi yazmalı, şifre oluşturarak "Hesap Oluştur" butonuna tıklamalısınız. Bilet Dükkanı üzerinden hesap oluşturduktan sonra dilediğiniz ürünü kullanarak, konforlu bir tatil için adım atabilirsiniz.

Bilet Dükkanı'ndan Nasıl Uçak Bileti Alırım?

Turizm alanında gösterdiği başarılar ile adından söz ettiren Bilet Dükkanı üzerinden oluşturduğunuz üyelik ile avantajlı fiyatlarımızdan ve kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz. Konforlu bir tatil için gerekli olan her hizmeti sunan sitemiz üzerinden uçak bileti satın almak için "Uçak Bileti" sayfasında yer alan "Search" alanına yolculuğunuzu gerçekleştireceğiniz lokasyon ve tarih bilgilerini girmeli, ardından sayfanın sol tarafında yer alan "Uçak Bileti Ara" butonuna tıklamalısınız.

Karşınıza çıkan sayfa üzerinden size en uygun uçak biletini seçebilirsiniz. Açılan sayfada bulunan formda ad-soyad, doğum tarihi ve uyruk gibi kişisel bilgilerinizi girdikten sonra pasaport numaranızı ve pasaport geçerlilik tarihi bilgilerinizi de eklemelisiniz.

Mail adresiniz ve telefon numarası bilgilerinizi de girdikten sonra sayfanın en altında yer alan "Ödemeye İlerle" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza çıkan sayfada ödeme yapacağınız banka/kredi kartı bilgilerinizi ilgili alanlara girdikten sonra sayfanın altında yer alan "Ödemeyi Tamamla" butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. Satın almış olduğunuz uçak bileti ile ilgili detaylar e-posta ve SMS ile tarafınıza gönderilecektir.

Bilet Dükkanı Kampanyalar

Bilet Dükkanı, birbirinden farklı kampanyaları ile yurt içi ve yurt dışı tüm tatilleriniz için birçok avantaj sağlıyor. Erken rezervasyon olanaklarının yanı sıra bu kampanyaları takip ederek, avantajlı fiyatlara uçak bileti satın alabilir, otel rezervasyonu yaptırabilir, araç kiralama ve transfer hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz İstanbul uçak bileti, Ankara uçak bileti, Paris uçak bileti gibi aramalarınızda avantajlı fiyatlara tek sayfa üzerinden ulaşabilir, satın alım işlemlerinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde Antalya otelleri, İzmir otelleri gibi birçok konaklama üzerine yapmış olduğunuz rezervasyonlarınızda bütçenize uygun fiyatlardan faydalanmak isterseniz, web sitemizi ziyaret edebilir, mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Kampanyalarımız belirli bir tarih aralığı için geçerli olup, güncel kampanyalarımız da sitemiz üzerinden düzenli olarak ilan edilmektedir.

Sitemiz üzerinden oluşturacağınız üyelikler ile kampanyalarımızdan anında haberdar olabilir, konforlu ve keyifli bir tatil için kaliteli hizmet anlayışı ile 7/24 faaliyet gösteren müşteri temsilciğimiz ile iletişime geçerek, merak ettiğiniz konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Her Bütçeye Uygun Bilet Dükkanı

Kolay erişimi ve hızlı kullanımıyla kullanıcıya; uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve transfer işlemlerinde konforlu bir alışveriş imkanı sunan Bilet Dükkanı, avantajlı fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Her bütçeye uygun fiyatlarının yanı sıra sunduğu çeşitli kampanyalarıyla keyifli bir tatil planı yapmanıza olanak sağlıyor.

Geliştirilmiş ara yüzü ve geniş arama hacmi ile dilediğiniz lokasyona yolculuk yapmanızı sağlayan portalımız, bir tatil için olmazsa olmaz otel rezervasyonu, araç kiralama ve transfer hizmetlerinden de faydalanmanıza yardımcı oluyor.

Havalimanından konaklayacağınız otele rahat ulaşım sağlayabilmeniz için İstanbul Havalimanı araç kiralama, Ankara Esenboğa Havalimanı araç kiralama, Antalya Havalimanı araç kiralama gibi alternatifler arasından size en uygun olanı tercih ederek, kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Araç kiralamanın yanı sıra transfer hizmetlerinden yararlanmanızı da sağlayan Bilet Dükkanı üzerinden Alanya transfer, Bodrum transfer, Dalaman Transfer ve daha birçok alternatif için rahatlıkla arama yapabilir, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilinde sağlanan transfer hizmetlerinin yanı sıra 190'dan fazla ülkede, 500'ün üzerinde çözüm ortağı ile point to point (bir noktadan bir noktaya) araçla ulaşım hizmetlerinin de sağlandığı Bilet Dükkanı üzerinden üyelik oluşturabilir, avantajlı fiyatlarımızdan faydalanabilirsiniz.

Sadece yurt içi değil yurt dışı seyahatleriniz için de avantajlı fiyatlar sunan Bilet Dükkanı'nın kampanya ve indirimlerinden hemen haberdar olmak için biletdukkani.com adresi ya da Bilet Dükkanı mobil uygulamasını takip edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra sadece mobil uygulamamıza özel kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Sadece mobil uygulamamız üzerinden sunulan "Akıllı Seyahat Saatleri"ni kaçırmamak için Bilet Dükkanı mobil uygulamasını indirebilir, oluşturacağınız üyelik sonrası bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz.

Zengin tatil rotası içerikleriyle yolculuğunuza eşlik eden Bilet Dükkanı, Türkiye'de B2B ve B2C operasyonlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Tatil planınızı 7/24 ulaşabileceğiniz çağrı merkezi ve kolay erişimi ile seyahat çözümler üreten Bilet Dükkanı üzerinden yapın, indirimli fiyatların ve birbirinden avantajlı kampanyaların tadını çıkarın. Bilet Dükkanı, götürür sizi istediğiniz yere.