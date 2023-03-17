Üç oyuna daha NVIDIA DLSS 3 desteği geliyor: İşte o oyunlar!

NVIDIA DLSS desteği bulunan oyunlar listesi genişliyor. Öyle ki son sürüm DLSS 3, üç yeni oyuna daha eklendi. İşte detaylar...

Gelecek hafta yapılacak olan Oyun Geliştiricileri Konferansı'ndan önce NVIDIA, DLSS kullanan oyunlar listesini genişlettiğini duyurdu. 270'in üzerinde oyun ve uygulama performanslarını artırmak için DLSS teknolojisini kullanırken bu liste gitgide büyüyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

NVIDIA DLSS desteği bulunan oyunlar listesi genişliyor!

NVIDIA, 2 Mayıs tarihinde çıkış yapacak olan Redfall, 6 Haziran'da çıkış yapacak olan Diablo IV ve Forza Horizon 5'e DLSS 3 desteği geleceğini duyurdu. Öyle ki Redfall ve Diablo IV çıktığı ilk günden itibaren DLSS 3 desteğine sahip olacak. Forza Horizon 5 ise 28 Mart tarihinde bu teknolojiden yararlanmaya başlayacak.

NVIDIA tarafından geliştirilen Deep Learning Super Sampling (DLSS) teknolojisi, düşük çözünürlüklü pikselleri yüksek çözünürlüğe yükseltirken FPS değerlerini korumak için yapay zeka kullanır. Bu sayede ekran kartına çok yük binmez ve yüksek ayarlarda oyun oynarken grafiklerden feragat etmeden yüksek kare hızı değerlerine sahip olabilirsiniz.

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Dishonored oyunlarından tanıdığımız Arcane'in yeni oyunu Redfall, açık dünya FPS türünde bir aksiyon oyunudur. Hem co-op hem de tek oyunculu seçenekleri bulunan oyunda, vampir lejyonu tarafından ele geçirilmiş olan şehri kurtarmaya çalışıyoruz. 2 Mayıs tarihinde çıkacak olan oyun, çıktığı ilk günden itibaren Game Pass kütüphanesinde yerini alacak ve DLSS 3 desteğine sahip olacak.

Redfall sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

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