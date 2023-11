Ubisoft'un Skull & Bones Oyununun Yeni Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ubisoft'un merakla beklenen korsan macerası Skull & Bones 'un beş yıldan fazla süren gecikmelerin ardından yeni çıkış tarihi belli oldu. Geliştirilmesine 2013 yılında başlanan oyun, başlangıçta 2018'de piyasaya sürülmeyi hedeflerken çok sayıda aksaklık yaşadı.

Skull & Bones için belirlenen yeni çıkış tarihi 16 Şubat 2024

Ubisoft sızıntıları için güvenilir bir kaynak olan Insider Gaming'in haberine göre, 16 Şubat 2024 olarak hedeflenen yeni çıkış tarihinin önümüzdeki haftalarda, muhtemelen Aralık ayındaki The Game Awards sırasında Ubisoft tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Ubisoft Store'da 999 TL'den ön siparişe sunulan Skull and Bones'un yanı sıra 1.549 TL karşılığında bir Premium Edition bulunuyor. Bu Premium Edition'ın üç günlük erken erişim içereceği söyleniyor. Uzatılan geliştirme süresi beklentilerin artmasına neden oldu ve Ubisoft daha fazla bekleyemeyen hayranlar için bu erken erişim seçeneğini sunuyor gibi görünüyor.

Ubisoft, daha "40'ı çıkmayan" oyununun desteğini kesiyor

Skull & Bones'un yanı sıra, Ubisoft'un 2024'ün ilk çeyreğinde Prince of Persia: The Lost Crown'un yanı sıra Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence ve XDefiant gibi ücretsiz oyunların da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Özellikle, Ubisoft'un daha önce Massive Entertainment'ın Star Wars: Outlaws oyunu olduğu düşünülen gizemli "büyük oyunu" başlangıçta aynı dönem için planlanmıştı ancak bir sonraki mali yıla ertelendi.

Oyun topluluğu Skull & Bones'un çıkış tarihinin resmi olarak onaylanmasını sabırsızlıkla beklerken, bildirilen gelişmeler Ubisoft'un önümüzdeki yılın başlarında çeşitli türleri kapsayan farklı oyunlardan oluşan bir seriyle oyun dünyasında önemli bir sıçrama yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.