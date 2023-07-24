Ubisoft Hesapları Siliniyor mu?

Ubisoft'un aktif olmayan hesapları ve bu hesaplardaki oyunları kaldırmaya başladığı iddiası oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Ubisoft ise hesapları kapatmadıklarını ve oyuncuların hesaplarını güvende tutmaları için uyarıda bulundu.

Oyun dünyası, son günlerde Ubisoft tarafından gönderildiği iddia edilen bir e-postayla çalkalanıyor. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre şirket, aktif olmayan hesapları ve bu hesaplardaki oyunları kaldırmaya başladı. Bu durum ise oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Peki Ubisoft hesap siliyor mu?

Ubisoft hesap siliyor iddiası doğru mu?

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, Ubisoft'tan aldığını iddia ettiği bir e-posta paylaştı. Buna göre Ubisoft, hareketsizlik nedeniyle askıya alınan hesapların Kullanım Koşulları gereğince 30 gün içinde kalıcı olarak silineceği belirtildi.

Askıya alınan hesapların içerisindeki oyunların da otomatik olarak kaldırılacağı dile getirdi. Ancak e-postada oyuncuların hesaplarını ve kütüphanelerini kurtarmalarını sağlayan "Hesabın Kapatılmasını İptal Et" bağlantısı da yer alıyor.

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Bu, Ubisoft oyunlarını oynayan milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı. Karışıklığı engellemek adına Ubisoft'un sosyal medya yöneticileri araya girdi. Paylaşıma yapılan yorumda, bu bağlantıya tıklamanın hesap silinmesini önleyeceğini doğruladı.

Ubisoft aktif hesapları kapatmadıklarını belirterek oyunculara uyarıda bulundu. Hesaplarını güvende tutmak isteyen kullanıcıların, düzenli aralıklarla hesaplarında oturum açmaları ve hesap durumlarını kontrol etmelerini önerdi.

Şu anda aktif olarak Ubisoft'un oyunlarını oynuyorsanız, doğal olarak hesabınız da aktif görünecektir. Ancak uzun bir süredir hesabınıza girmediyseniz, bu tarz bir e-posta ile karşılaşma ihtimaliniz yüksek. E-postayı aldıktan 30 gün sonra hesabınızın tamamen kaldırılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.