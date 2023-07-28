Ubisoft, For Honor Oyununu Ücretsiz Yaptı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, oyuncuları mutlu edecek yeni bir etkinlik ile yine karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, hafta sonuna özel düzenlediği etkinlik kapsamında popüler orta çağ oyununu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, oyuncuları mutlu edecek yeni bir etkinlik ile yine karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, hafta sonuna özel düzenlediği etkinlik kapsamında popüler orta çağ oyununu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Popüler oyun For Honor, kısa süreliğine ücretsiz!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen -ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, etkinlik kapsamında oyunu herhangi bir ücret ödemeden deneyebiliyor, dilerlerse de satın alabiliyorlar.

Ubisoft tarafından düzenlenen "Free Weekend" adlı etkinlik kapsamında For Honor, 3 Ağustos saat 19.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Oyunu bu süreye kadar herhangi bir ücret ödemeden ve kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz.

Oyuncular mutlu: Popüler oyunlar ücretsiz oluyor!

For Honor'u ücretsiz şekilde oynayabilmek için uygun platformlar şu şekilde;

Steam – For Honor (PC)

Epic Games Store – For Honor (PC)

Ubisoft Store – For Honor (PC)

Xbox Store – For Honor (Xbox Konsol)

Xbox Store – For Honor (Xbox Series S/X)

PlayStation Store – For Honor (PS 4/5)

Oyunu yukarıdaki seçenekler arasından size uygun olan platform üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Olur da satın almaya karar verirseniz, mevcut ilerlemenizden devam edebileceğinizi de belirtelim.

For Honor sistem gereksinimleri (PC)

Ubisoft tarafından geliştirilen For Honor, 13. yüzyılda geçen bir savaş oyunu olarak geçiyor. Oyunculara Vikingler, Şövalyeler ve Samuraylar şeklinde üç farklı savaşı sınıfı sunan oyun, gerçekçi dövüş mekaniğiyle dikkat çekiyor. Eleştirmenlerin büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başaran For Honor, savaş oyunu sevenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken yapımlardan birisi.

For Honor sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4150 | AMD FX-4300 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 2 GB VRAM

RAM: 4 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 9.0c

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 5 1400 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX1080 3 GB VRAM | AMD Radeon RX580 4 GB VRAM veya üst seviyesi

RAM: 8 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

DirectX: Versiyon 9.0c

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