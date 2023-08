Ubisoft, Far Cry serisini canlı tutmak için yeni bir atama yaptı

Ubisoft, Far Cry serisini canlı ve kaliteli tutmak için Sandra Warren'ı geliştirici ekibinin Başkan Yardımcılığı görevine terfi ettirdiğini açıkladı. Warren, markanın gelecekteki denetimi için mükemmel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor.

Bazı geliştiricilerden sadece yeni oyunlar değil, mevcut serilerini de canlı ve kaliteli tutmaları beklenir. Ubisoft da bunlardan biri. Assassin's Creed ve Far Cry gibi köklü serilere sahip olan bu firma, uzun zamandır bu serileri kaliteli tutmakta sorun çekiyordu. Şirket, sonunda Far Cry için duruma el attı.

Ubisoft, Sandra Warren'ı Far Cry'ın geliştirici ekibinin Başkan Yardımcılığı görevine terfi ettirdiğini açıkladı

Ubisoft, Far Cry 3'ten sonra bir türlü dikiş tutturamadı. 4. ve 6. oyun hiçbir şekilde başarı yakalayamadı. Ancak Far Cry 5 beğeni toplamayı başarılmıştı. Warren da Far Cry 5'in yönetici ekibinde yer alıyordu.

Dolayısıyla Ubisoft, Warren'dan ve çalışmalarından çok memnun ve markanın gelecekteki denetimi için mükemmel bir uyum sağlayacağını düşünüyor. Warren, Kanıtlanmış sektör deneyimi ve organizasyon içindeki saygın konumuyla, marka portföy yönetiminden sorumlu ekip, yazı işleri departmanı ve uluslararası prodüksiyon ekibiyle işbirliği yapacak.

Tarihte bir ilk: Assassin's Creed Mirage'da ezan okunacak

Ubisoft Montreal Genel Müdürü Christophe Derennes ise şunları ekledi: "Sandra, video oyunu prodüksiyonundaki deneyimini markaya küresel bir bakış açısıyla kusursuz bir şekilde birleştiren örnek bir lider. Stüdyo dinamikleri konusundaki derin anlayışı ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirme konusundaki doğuştan gelen yeteneği onu ekibimiz için bir değer haline getiriyor. Topluluğumuzu kendisini kutlamak ve bu yeni görevinde kendisine başarılar dilemek üzere bize katılmaya davet ediyoruz."

Yazarın terfisi, son zamanlarda bu markada gerçekleşen ikinci büyük yükseltme oldu. Geçmiş oyunlardan birinin yazarı olan Drew Holmes, IP Direktörlüğüne yükseltildi ve bu sayede serinin geleceğini yazım anlamında şekillendirebilecek. Ama Warren markadaki en yüksek rütbeli role sahip olacak.

Bu pozisyonların gerçekten neden önemli olduğunu merak ediyorsanız, Far Cry'ın Ubisoft'un yaptığı en iyi franchise'lardan biri olmasına rağmen, aynı zamanda en tutarsızlarından biri olması. Ubisoft, serinin yedinci ana oyununun geliştirildiğini ve hatta bir çok oyunculu Far Cry oyununun da geliştirildiğini duyurmuştu.

Far Cry 7 için ilk detaylar geldi! Çok oyunculu da olacak

Bundan ötürü artık seride beğenilen oyunların başında yer almış insanları seride görmek istiyor Ubisoft. Assassin's Creed Mirage ile serinin köklerine dönen şirket, Far Cry'da da benzer bir heyecanı yakalamak istiyor.

Dolayısıyla Far Cry 7 için yavaş da olsa beklentiye girmek serbest diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.