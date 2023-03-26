Type-C girişli AirPods Pro 2 geliyor! İşte detaylar

Geçtiğimiz yıl tanıtılan AirPods Pro 2 modeli, şarj kutusundaki Lightning girişi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Sızdırılan bilgilere göre Apple, yeni AirPods Pro 2 modellerinde Type-C girişine yer verecek.

Yeni AirPods Pro 2 modelleri, Type-C girişli olacak

Apple, kısa bir süre önce A3048 model koduna sahip yeni AirPods'lara ve model adı A2968 olan yeni bir AirPods kasasına referans içeren iOS 16.4 geliştirici beta sürümünü piyasaya sürdü. Ünlü analist Ming Chi-Kuo'ya göre, geçen yıl Lightning bağlantı noktasına sahip AirPods Pro 2'nin Type-C versiyonu satışa sunulacak.

Kuo, yeni AirPods Pro 2 ile ilgili başka bir şey açıklamadı. AirPods Pro 2'nin Type-C içeren bir şarj kutusuyla mı geleceği yoksa başka donanım değişiklikleri mi olacağı belli değil.

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Apple'ın bu yıl iPhone 15 serisini Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Kuo, Apple'ın şu anda AirPods 2 ve 3'ün Type-C sürümleri için bir planı olmadığını ifade etti. Yeni modelin 2023'ün ikinci çeyreğinde veya üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Apple, AirPods Pro 2 modelinde özel olarak geliştirilmiş sürücü ve amplifikatör sayesinde her ses düzeyinde daha derin bass ve daha net tiz duyulmasına imkan sağladığını belirtiyor. Apple'ın iddiasına göre AirPods Pro 2, H2 çip sayesinde bir önceki modele göre iki kat daha iyi gürültü engelleme özelliğine sahip.