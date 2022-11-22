Twitter yeniden işe alımlara başlıyor!

Elon Musk, Twittere'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak yönetim kurulunu görevden almış, sonrasında ise çalışanlarının yarısını işten çıkarmıştı. Sosyal medya platformunu ele aldıktan sonra köklü değişiklikler yapmayı planlayan Musk, şimdilik işten çıkarmalara ise bir son vermiş gibi görünüyor.

Twitter yeniden işe alım yapacak

İşten çıkarmaların ardından kalan personele oldukça sert bir şekilde ifadeler kullanan ve adeta "ya ayrılın ya da iyi çalışın" mesajını veren Elon Musk, bu konuda geri adım atıyor. Gelen bilgilere göre Twitter içerisindeki işten çıkarmalara bir son verilmiş durumda.

İşten çıkarma işlemlerinin son bulduğu şirkette hatta bazı pozisyonlar için ise yeterli insanlar aranıyor. Bu pozisyonların başında ise mühendislik ve satış rollerinin geldiği belirtiliyor. Twitter'ın son dönemde yaptığı agresif işten çıkarma politikası tepki toplamış ve şirketin önemli kayıplar yaşamasına neden olmuştu.

Elon Musk'ın Twitter eğlencesi kısa sürebilir! İnceleme başlatıldı

Elon Musk'ın geçtiğimiz gün çalışanları ile bir araya geldiği toplantı sırasında işe alımların tekrar başlayacağını açıkladığı ifade ediliyor. Elon Musk çalışanları ile görüşmek istediğini belirttiği maillerde yazılımcı vurgusu yapmıştı. Bu ifadeden yola çıkarak, Twitter yeni yazılımcılara ihtiyaç duyuyor olabilir.

Elon Musk, toplantı sırasında Twitter çalışanlarının sorularını da yanıtladı. Bu konuda en çok merak edilen konu is şirketin merkezinin San Francisco'dan Teksas'a taşınması oldu. Musk henüz böyle bir planları olmadığını belirtirken, ilerleyen dönemde şirketin her iki eyalette de merkezi olabileceğinin ipuçlarını verdi.

Twitter CEO'su aynı zamanda ortaya çıkan sahte hesaplar nedeniyle şimdilik askıya alınan Twitter Blue aboneliğinin ay sonunda tekrar aktif olacağını da yineledi. Twitter bu konudaki karışıklığı çözmek adına farklı renkte bir onay işaretlerine yer verebilir.

Elon Musk'ın satın almasından bu yana Twitter sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Bir süre daha bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor. Peki siz Twitter içerisinde yaşanan işten çıkarma ve işe alım politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.