Twitter, Yeni Hizmet Şartlarıyla İsim Değişikliği Yapıyor

Twitter, kullanıcılarına yeni hizmet şartları hakkında bilgilendirme yaparak, retweet kelimesini tarihe karıştıracağını duyurdu. Ayrıca, Twitter kelimesinin neredeyse tamamen kaldırılması ve X'in lehine markalama değişiklikleri yapılması planlanıyor. Elon Musk'ın X.com için tamamen Twitter ismini kaldırmak istemesine rağmen, hala twitter.com'a yönlendirme yapıldığı belirtiliyor. Yeni düzenleme ayrıca Periscope'a yapılan referansları da kaldırdı.

X gerçekten Twitter'ı unutmanızı istiyor. Buna eski hizmet şartları da dahil. Kullanıcılar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni şartlar hakkında açılır pencereler (pop-up) görmeye başladı. Gelen düzenlemeyle birlikte yeniden yayınlamak için kullanılan "retweet" kelimesi tarihe karışıyor.

Twitter Elon Musk'ın başına dert açmaya devam ediyor!

Yeni şartlarda, "Twitter" kelimesinin neredeyse tamamen kaldırılması söz konusu oldu. X'in lehine bir dizi başka markalama değişikliği de mevcut. Neredeyse toptan diyorum. Çünkü komik bir şekilde, terimlerde yer alan URL'lerde halen Twitter ifadesi geçiyor. Bir şekilde Twitter ismi Musk'ın ayağına dolaşıyor.

Musk, X'in yeni isminin başrol oynadığı URL'lere tamamen geçmek istiyor. Ancak Görünen o ki Twitter bir süre daha ortalıklarda dolaşmaya devam edecek. X.com'un halen daha twitter.com'a yönlendirme yaptığını belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni düzenleme, Twitter'ın 2021 de kapattığı canlı yayın uygulaması Periscope'a yapılan referansları da kaldırdı.

Yapay zeka için açık kapı: X (Twitter) gizlilik politikasını güncelledi!

Şartlarda birkaç güncelleme daha var. Bunlardan birisi ise, X'i kullanarak, toplu davaya davacı veya grup üyesi olarak katılma hakkından feragat edilmesi. Bundan anlaşılacağı üzere belli ki Elon Musk X paylaşımlarının mahkemelerde delil olarak kullanılmasını pek tercih etmiyor.

Ayrıca X, 29 Eylül'de yeni bir gizlilik politikası uygulamayı planlıyor. Yeni politika, kullanıcıların üzerinde topladığı veri miktarını, biyometrik veriler ve istihdam geçmişi de dahil olmak üzere genişleteceğini belirtti. Bu veriler yapay zeka için kaynak sağlayabilecek.

X'in diğer bir yeniliği ise Elon Musk'ın pek hoşuna gitmeyecek türden. Önceden yazılı izin olmadan hizmetleri tarayıcı ile taramak ve veri çekmek kesinlikle yasaktı. Ancak yeni güncellemeyle birlikte, robots.txt dosyasının hükümlerine uygun hareket edildiğinde yasal olarak izinli sayılacak. Tahminler öyle gösteriyor ki böyle bir izin X tarafından çok sık verilmez.

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