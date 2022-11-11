Twitter yangın yeri! Blue aboneliği iptal oldu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan olaylar bir türlü son bulmuyor. Twitter'ı atın almasının ardından mavi tik onayını Twitter Blue ile birlikte ücretli hale getiren Musk, ardından ise 'Resmi (Official)' etiketini önce tanıtıp sonra kaldırmıştı. Şimdi ise Twitter Blue aboneliği konusunda herkesi şaşırtan bir olay yaşanıyor.

Twitter Blue aboneliği artık aktif değil

Twitter Blue abonesi olan herkese mavi tik sunan Elon Musk büyük bir karmaşayı da beraberinde getirdi. Sosyal medya platformu troller, şakacılar ve dolandırıcılar tarafından ele geçirilmiş durumda. Tüm bu yaşananların ardından ise Twitter Blue aboneliği artık iOS uygulamasında mevcut değil.

Yaşanan büyük karmaşanın ardından Twitter içerisinde nelerin döndüğü henüz bilinmiyor ancak birçok Twitter Blue kullanıcısı artık mavi onay işaretine sahip olmadıklarını aktarıyor. Bu olayın Twitter'da yaşanan bir sorun nedeniyle mi, yoksa platformun politikasını değiştirmesinden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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Twitter kullanıcıları, şirketin yeni 7.99 dolarlık abonelik hizmeti olan Twitter Blue'ya kaydolma seçeneğinin, platformun iOS uygulamasından kaybolduğunu bildiriyor. Daha önce platformun kenar çubuğunda yer alan abone olma seçeneğinin kaybolduğu belirtiliyor. Kaybolmayan kullanıcılar ise "İlginiz için teşekkürler! Twitter Blue gelecekte ülkenizde kullanıma sunulacak. Lütfen daha sonra tekrar kontrol edin" hatası ile karşılaşıyorlar.

Twitter'da son günlerde yer yerinden oynuyor. Türkiye'de aylık 110 TL'ye sunulan Twitter Blue aboneliğinin geleceğinin ne olacağı merak konusu. Elon Musk geçtiğimiz günlerde benzer bir şekilde aynı gün duyurulan 'Resmi (Official)' etiketini de iptal etmişti.

Bakalım Elon Musk, Twitter ile birlikte daha ne kadar gündeme gelecek? Benzer bir olayın Twitter Blue aboneliği için de geçerli olabileceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.