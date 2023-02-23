Twitter yalan söylenen paylaşımları ifşa edecek!

Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra tüm planlarını değiştirdi. Hiç beklenmedik yeni özellikler ve hizmetler gelirken bazıları da temelli olarak platformdan kaldırıldı. Son olarak Twitter üzerinde yalan söylenen veya değişiklik yapılan paylaşımlarda bildirim gönderileceği ortaya çıktı. Yani Twitter, yalan paylaşımları engelleyecek.

Twitter, yalan paylaşımları engelleyecek!

Twitter'da kullanıcıların yaptığı tüm paylaşımlar gerçeği yansıtmayabiliyor. Hatta bazen bilerek yalan/yanlış bilgi yayan insanlar veya bot hesaplar da oluyor. Diğer kullanıcılar da bu bilgilerin doğruluğunu bilmeden beğenip retweetleyebiliyor. Fakat artık yanlış bilgi içeren bir tweeti beğenip paylaştığınızda platformdan bildirim gelecek.

Twitter tarafından Community Notes (Topluluk Notları) üzerinden yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Bugünden itibaren, yanıtladığınız, Beğendiğiniz veya Retweetlediğiniz bir Tweet'te bir Topluluk Notu görünmeye başlarsa uyarı alacaksınız. Bu, insanlara başka türlü kaçırabilecekleri ekstra bağlam sağlamaya yardımcı olacak."

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Twitter'dan tartışmalı karar!

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanan Twitter aboneleri hesaplarına telefonlarına gelen mesajların ardından giriş yapabiliyorlar. Böylece kişilerin hesapları şifre dışında çok daha güvenli bir yöntem aracılığı ile daha korunmuş oluyor.

Fakat Twitter, 20 Mart tarihinden itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin sadece Blue abonelerine yönelik olacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren diğer kullanıcılar önemli bir güvenlik önleminden yoksun olacak.

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