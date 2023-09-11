Twitter (X) Marka Değişikliğiyle Dibi Gördü!

Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni marka adı X'e geçiş süreciyle birlikte büyük bir kullanıcı kaybı yaşadı. Şirket, son iki ayda yüzde otuzun üzerinde bir kullanıcı kaybıyla karşı karşıya kaldı ve önemli bir maddi zararla karşılaştı. Uzmanlar, Musk'ın çeşitli önlemler alarak platformu toparlamaya çalışacağını öngörüyor.

Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süredir yeni marka adı X 'e geçiş süreciyle birlikte gündeme taşınmakta idi. Bu yeniden markalandırma süreciyle ilgili tepkilere aldırış etmeyen şirket, beklenildiği üzere dibi gördü! İşte detaylar

Twitter (X), toparlanabilecek mi?

Musk'ın hedefleri doğrultusunda isim değişikliği yapılan Twitter, atılan bu adımla birlikte büyük bir hüsranla yüzleşmek durumunda kaldı. Platform -yeni ismiyle 'X'-, son 10 yılın en düşük indirme sayısı ile büyük bir kullanıcı kaybı kaydetti.

Popüler araştırma şirketlerinin yayımladıkları rapora göre şirket, son iki ayı yüzde otuzun üzerinde bir kullanıcı kaybıyla kapatarak önemli bir maddi zararla karşı karşıya kaldı. Ayrıca platform; geçtiğimiz ay, önceki yılın ağustos ayına kıyasla yüzde onluk bir trafik düşüşü kaydederek hüsranın boyutunu gözler önüne serdi.

Alanında uzman birçok isim, söz konusu düşüşlerin Twitter'ın (X) geleceği açısından önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Şirketin bu tablo karşısında yeni önlemler alma hazırlığında olduğunu ifade eden uzmanlar, bu adımların neler olabileceğiyle ilgili çeşitli öngörülerde bulundu.

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Söz konusu öngörülere göre X tarafında oldukça geniş bir vizyona sahip olan Musk, kısa vadede platforma WeChat gibi uygulamalardan esinlenerek çeşitli sesli ve görüntülü arama özellikleri kazandırarak önlem almaya başlayacak.

Peki, sizler bu hususla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce popülaritesini hızla kaybetmekte olan sosyal medya platformu, işleri düzeltebilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.