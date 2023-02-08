Twitter ve TikTok'a erişim sorunları yaşanıyor!

Twitter'a neden giremiyorum, TikTok çöktü mü? Platform için erişim sorunları yaşanıyor. Erişim kısıtlaması uygulandığı düşünülüyor.

Twitter ve TikTok çöktü mü? Popüler sosyal medya platformu Twitter için erişim sorunları yaşanıyor. Web ve iOS/Android uygulamalarında yaşanan sorunlar sonucunda kullanıcıların Twitter'a giriş yapamadığı tespit edildi. Aynı zamanda kısa video hizmeti TikTok için de benzer erişim hataları alınıyor. Henüz resmi açıklama yok, ancak erişim kısıtlaması uygulandığı düşünülüyor.

Twitter, TikTok'a neden giremiyorum? Çöktü mü?

Twitter'a neden girmiyor? Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medyada büyük bir seferberlik başlatıldı. Deprem bölgesine yönelik bilgi akışı çoğunlukla WhatsApp grupları ve Twitter üzerinden sağlanıyor. Ancak an itibarıyla Twitter ve TikTok'a erişim mümkün değil.

Her iki platforma yönelik erişim yasağı getirilip getirilmediği bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmediğini belirtelim.

Twitter ve TikTok'un global anlamda erişilebilir olduğunu belirtelim. VPN servisleri üzerinden giriş yapmak ve paylaşımda bulunmak mümkün. Ancak Türkiye'deki sorunun kaynağı henüz tespit edilebilmiş değil.

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Daha önce şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' açılmıştı. Sosyal medya ve internet üzerinde pek çok yalan yanlış bilgi paylaşılmaya başladı. İletişim Başkanlığı, bu bilgilerin önüne geçmek için bir adım attı. "Dezenformasyon Bildirim Servisi" uygulamasını hizmete soktu.

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