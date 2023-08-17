Twitter, TweetDeck'i ücretsiz kullanıcılardan kapatıyor

Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak adlandırmasının ardından şirket, TweetDeck'i ücretsiz kullanıcılar için kapattı ve sadece X Premium sahiplerine sunacak.

Elon Musk, Twitter'ı X olarak adlandırdıktan sonra değişiklikler yapmaya devam ediyor. Daha önce bazı özellikleri Twitter Blue'ya (yeni adıyla X Premium) taşıyan şirket, şimdi de TweetDeck (yeni adıyla X Pro) hizmetini ücretsiz kullanıcılar için kapattı. İçerik oluşturucuların kullandığı TweetDeck artık sadece X Premium sahiplerine sunulacak.

TweetDeck kullanımı artık paralı olacak

Twitter, X Pro hizmetinde bazı önemli değişiklikler yaptı. Kullanıcılar bu aydan itibaren TweetDeck'e erişmek için X Premium'a abone olmak zorunda kalacak.

2011 yılında Twitter tarafından alınmasından bu yana Twitter kullanıcıları için ücretsiz olan TweetDeck; özelleştirilebilir sütunlar, tweet zamanlama ve anahtar kelimeler ile hashtag'leri takip etme gibi seçenekler sunuyor. Bu özellikler, içerik oluşturucuları ve araştırmacılar tarafından popüler olarak kullanılıyor.

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Ancak X Pro hizmeti yalnızca abone olan kullanıcılar tarafından erişilebilecek. X Premium'un ülkemizde ayda 150 TL'den sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Twitter, TweetDeck ile ilgili değişikliği ilk olarak geçtiğimiz ay duyurdu ve kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için abone olmaları gerektiğini belirtti. Değişikliğin yürürlüğe girmesi ise bir aydan fazla sürdü. Bu hamle sonrasında birçok kullanıcı Elon Musk'a yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Ağustos ayından itibaren X Pro adresine girmeye çalışan ve ödeme yapmayan kullanıcılar, X Premium'a abone olmaya yönlendiriliyor. Bu aboneliğin hizmetleri arasında tweet düzenleme, 1080p video yükleme, yeni özelliklere erken erişim ve çok daha fazlası sunuluyor.

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