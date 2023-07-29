Twitter, Tweet İbaresini Kaldırdı

Herkesin bildiği üzere Elon Musk, Twitter hakkında çok büyük değişiklikler yapma kararı aldı. Değişikliklerini bir bir geri adım atmadan uygulayan Musk, popüler uygulamanın logosunu değiştirdikten sonra bununla sınırlı kalmadı. Bazı temel yapıları değiştirmeye halen devam ediyor. Öyle ki artık Twitter'da paylaşılan her şeyin tweet ibaresi adı altında paylaşılması sona erdi. Yani tweet atma devri resmen bitti.

Tweet devri bitti, gönderi devri başladı!

Twitter, yeni adı "X" ile bu haftanın başlarında Android'e geldi ve dün de iOS için resmen uygulama adı ve simgesi de değişti. Şimdi de yayınlanan başka bir güncelleme ile tweet ibaresi kaldırıldı. Bunun yerine artık eski ismiyle tweet'ler gönderi olarak adlandırılacak. Uygulamanın Play Store'daki paket adı hala com.twitter.android ve sonuçta değişmesi pek olası değil çünkü bu, yeni bir uygulama gerektirir.

Bu hafta içinde önceki güncelleme, çeşitli uygulama kopyalarına, arama çubuklarına ve menüye "X" ekledi. Şimdi, X for Android, FAB'nin sağ alt köşesini açtığınızda gözüken "Tweet" ibaresini "Gönder" olarak değiştirdi. Dolayısıyla paylaşılan içeriklerin ismi de "gönderi" olmuş oldu. Bu gerçekten de keskin bir dönüş ve markanın ikonik halinden nasıl uzaklaştığının bir göstergesi daha oldu.

Bu değişikliği, "Tweetler" sekmesinin "Gönderiler" haline geldiği profil sayfalarında da görebilirsiniz. Ancak tekrardan belirtmekte fayda var ki bu yenilik henüz Android kullanıcılarına sunuldu. Bu güncellemeden itibaren, koyu mavi "loş" karanlık modu hala mevcut, ancak tamamen siyah (veya bugün "ışıklar kapalı" olarak bilinen mod) olacak şekilde ayarlandı.

Musk görmesin: Bu basit hileyle eski Twitter'a dönebilirsiniz!

Bu güncellemeyle birlikte henüz açık tema kalkmış değil. Ancak Elon Musk yaptığı açıklamada "Bu platform, yakında sadece karanlık moda sahip olacak. Karanlık mod, her konuda daha iyi deneyim sunuyor." ifadelerine yer verdi. Bu da bize açık temanın kaldırılacağının sinyallerini güçlü bir şekilde verdi. Tepki çeken kararın ne zaman uygulamaya alınacağı ise bilinmiyor. İlerleyen günlerde bunu anlayacağız.

Peki siz tweet ibaresinin gönderi olarak değiştirilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.