Twitter, topluluk ve askıya alma politikalarını değiştirdi! İşte yeni kurallar

Twitter, dün resmi hesabından yaptığı açıklamada topluluk ve hesapları askıya alma politikalarını değiştirdiğini açıkladı. Elon Musk'ın satın almasından sonra arayüz, yazı tipi ve daha birçok alanda değişikliğe giden sosyal medya platformu, kuralları çiğneyen kullanıcılar için daha az ciddi önlemler alacağını açıkladı. Peki, Twitter'ın yeni topluluk ve hesap askıya alma politikaları nasıl? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, askıya alma politikalarını yumuşatıyor

Twitter, resmi Twitter hesabından kurallar ve hesapları askıya alma politikalarıyla ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda Elon Musk'ın da önceden açıkladığı gibi askıya alınan birçok hesabın platforma geri döndüğünü ve belirtti. Ek olarak yasa dışı faaliyet gösteren, şiddet içerikli paylaşımlar yapan ve diğer kullanıcıları taciz eden kullanıcıların hesaplarını da geri getirmediklerini de bildirdi.

As we shared earlier, we have been proactively reinstating previously suspended accounts. Starting February 1, anyone can appeal an account suspension and be evaluated under our new criteria for reinstatement. https://t.co/2MR8yonMlM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 28, 2023

Twitter politikaları, Elon Musk öncesinde kullanıcılar tarafından hesapların askıya alınması konusunda oldukça eleştiriliyordu. Bazı kullanıcılar ise rahatsız edici buldukları ve şikayet ettikleri birçok hesabın işlem görmesinden oldukça memnun olduğunu aktarıyordu.

Sosyal medya platformu, 1 Şubat tarihinden itibaren kuralları çiğneyerek hesapları askıya alınan kişilerin buna itiraz edebileceklerini de açıkladı. Öte yandan da bundan sonra politikalarını ihlal eden kişilerin direkt hesaplarını kapatmak ya da işlem uygulamak yerine tweetlerin kaldırılmasını önlemek gibi "daha az ciddi" yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Son olarak da açıkladıkları tüm bu yeni politikaların Şubat ayından sonra etkinleştireceklerini ve şu anda hala üzerinde çalışmaya devam ettiklerini duyurdu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın yeni politikalarını nasıl buldunuz ve değişmesi gerekenler neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.