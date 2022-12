Twitter sonunda çıldırdı! Rakiplerini resmen yasakladı

Bugün akşam saatlerinde Twitter resmi hesaplarından beklenmedik bir açıklama yaparak link paylaşım yasağı getirdiğini söyledi. Bu kararına gerekçe olarak da artık Facebook ve Instagram gibi rakiplerinin ücretsiz reklamını yapmak istemediğini dile getirdi. İşte detaylar…

Twitter, link paylaşım yasağı getirdi! Facebook ve Instagram gibi rakiplere yer yok

Twitter, bazı platformlara karşı link paylaşım yasağı getirdiğini duyurdu. Artık kullanıcıların Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi rakiplerinde olan hesaplarını dahi paylaşmasına izin vermeyecek.

Ayrıca hem Tweet hem de hesap düzeyinde ihlal edenlere karşı işlem yapılacağı belirtiliyor. Tabii ilk adımda Tweet'in silinmesi istenecek. Fakat buna rağmen durumun tekrar etmesi halinde hesabın geçici olarak askıya alınması ve kilitlenmesine kadar gidilecek.

Buna örnek olarak; Bir Tweet içerisinde veya kendi profil sayfamızdaki biyografi alanında yaptığımız "Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz @kullanıcıadı" benzeri paylaşımlar direkt olarak ihlalden sayılacak.

İnsanların bu paylaşımı gizli de olsa yapmak isteyeceğini düşünen şirket, kullanıcıların artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü taraf bağlantı toplayıcılara bağlanmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Tabii burada Bitly benzeri platformların tamamen mi yasaklandığı yoksa içerisindeki bağlantının kontrol edilip ona göre mi bir işlem yapılacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kullanıcılarımızın birçoğunun diğer sosyal medya platformlarında aktif olduğunun farkındayız. Ancak artık Twitter'da belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğiz. Özellikle, yalnızca diğer sosyal platformları tanıtmak amacıyla oluşturulmuş hesapları ve şu platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içerikleri kaldıracağız: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post.

Herhangi bir sosyal medya platformundan çapraz gönderi içeriğine izin vermeye devam ediyoruz. Yukarıda listelenmeyen sosyal medya platformlarına bağlantı veya kullanıcı adı verilmesi de bu politikayı ihlal etmez."

Specifically, we will remove accounts created solely for the purpose of promoting other social platforms and content that contains links or usernames for the following platforms: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr and Post. — Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022

Siz Twitter link paylaşım yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!