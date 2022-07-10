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Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!

Shiftdelete - Teknoloji
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Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı taklit eden dolandırıcılara ait hesap, Twitter tarafından askıya alındı. İşte ayrıntılar...

Elon Musk taklitçilerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ünlü milyarder ve şirket arasındaki gerilimi kullanmaya çalışan dolandırıcılar, her geçen gün yeni yöntemler deniyor. Sonuncusu ise Musk'ın kripto para paylaşımlarını taklit ederek takipçilerini dolandırmaya çalıştığı bir yöntem oldu.

Sahte Elon Musk, kripto para dolandırıcılığı ile uğraşıyordu

Aktif bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk, sık sık kripto para paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Bu nedenle pek çok kişi, ünlü milyarderi zengin olma ve para kazanma umuduyla takip ediyor. Dolandırıcıların ilgisini çeken bu durum, çeşitli manipülasyonlara zemin hazırlıyor.

Bunlardan sonuncusu ise @eIonmusk isimli bir Twitter kullanıcısıyla yaşandı. Kripto para dolandırıcılığı yapmak için ünlü milyarderi taklit eden hesap, sosyal medya devi tarafından engellendi. Ne yazik ki bu durum, mağdurların sayısında ciddi bir düşüşe neden olmadı.

Teknoloji milyarderleri dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcılar sık sık teknoloji milyarderlerini amaçları için kullanıyor. Elon Musk, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin "çılgın milyarder" imajından faydalanan siber suçlular, bireylerin kısa yoldan zengin olma hayallerinden besleniyor.

Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden dönen bu sorun, şirketleri de zor durumda bırakıyor. Özellikle de Twitter, suçluların tercih ettiği platformların başında geliyor.

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Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk Twitter Teknoloji Haberler

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