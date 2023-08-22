Twitter platformunda engelleme özelliği kalkıyor mu?

Elon Musk, Twitter platformunda yer alan ve kullanıcıların sıkça kullandığı bir özellik olan 'kullanıcı engelleme' özelliğini kaldırmayı düşünüyor. Musk, engelleme özelliğinin saçma olduğunu ve işe yaramadığını düşünüyor.

Twitter platformunu satın almasıyla birlikte ortalığı yangın yerine çeviren Elon Musk şimdiyse bir başka özelliğe el atmış durumda. Platformda kullanıcıların güvenliklerini de ilgilendiren "engelleme" özelliğini kaldırmayı düşünen Musk bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki gerçekten Twitter (X) platformundan engelleme özelliği kaldırılacak mı? İşte detaylar…

Twitter platformunda engelleme devri artık bitiyor: Elon Musk saçma buluyormuş!

Şaka gibi gelebilir ancak değil. Elon Musk, Twitter (X) platformunda yer alan ve kullanıcıların sıkça kullandığı bir özellik olan "kullanıcı engelleme" özelliğini kaldırıyor. Buna göre artık istemediğiniz kullanıcıları Twitter üzerinden engelleyemeyeceksiniz. Evet bizce de saçma bir özellik. Özgür bir platformda istediğimizi görme, istemediğimizi görmeme hakkına sahibiz.

Konuyla ilgili Elon Musk, kullanıcıları Twitter platformunda engelleme özelliğinin saçma olduğunu ve bir işe yaramadığını düşündüğünü belirtti. Elon Musk'a göre kullanıcıları engelleme özelliği hiçbir anlam ifade etmiyor. Fakat sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlara bakılırsa Elon Musk tarafından engellenen profiller de mevcut. Yani saçma olduğunu belirtse de kendisi de kullanıyor aynı özelliği.

Twitter'dan 3 yıllık görüntü verisi silindi!

Musk tarafından yapılan açıklamanın devamında birini sessize almak ile engellemek arasında bir fark yok. Hatta sessize alma özelliği tek başına yeterli engellemeye ihtiyaç yok. Fakat burada kaçırılan nokta sessize alma özelliği, kısıtlamak istediğiniz kişinin sizin profilinizi görmesini engellemiyor. Ayrıca o kişi size özel olarak mesajda atabiliyor. Yani tam olarak Twitter içinde o kişiye karşı izole olamıyorsunuz.

Bu özelliğin kalkıp kalkmayacağı konusunda kesin bir cevap verilmese de konu Elon Musk olunca söylediğini tek seferde yapan bir kişilik karşımıza çıkıyor. Fakat özellikle son günlerde tüm dünyada artan taciz olayları göz önüne alındığında özellikle kadınlar güvenli Twitter kullanımı için bu özelliğin kalkmaması gerektiğini düşünen büyük bir kesim var. Özellikle ilgili kararlar kesin değil ilerleyen günlerde detaylar ortaya çıkacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…