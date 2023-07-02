Twitter, Manipülasyonu Belirlemek İçin İçerik Görüntüleme Limiti Getiriyor

Twitter'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu tespit etmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu. Doğrulanmış hesaplar günde 6 bin, doğrulanmamış hesaplar 600 içerik görüntüleyebilecek.

NEW Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.