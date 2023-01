Twitter itiraf etti! Erişimi kasıtlı olarak engelledi

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından pek çok kullanıcı platformu terk etti. Bunun sonucunda ise Reddit ya da Mastodon gibi platformlara geçti. Şimdi ise Twitter, yeni bir durumla karşı karşıya. Son olarak şirket, üçüncü taraf uygulamalarının platformuna erişmesini kasıtlı olarak engellediğini doğruladı. İşte detaylar!

Twitter, üçüncü taraf uygulamaların erişimini kasıtlı olarak engelledi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra platformda işler pek de yolunda gitmiyor. Özellikle son yaşanan olaylar sonrasında Twitter kullanıcıları, uygulamadan ayrılmaya başladı. Platformun üçüncü taraf uygulamaları olan Tweetbot ve Twitterrific, geçen haftadan beri çalışmıyor. Bunun nedeni ise bugüne kadar belli değildi.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Twitter Developer hesabından yapılan bir paylaşımla birlikte ise bunun nedeni belli oldu. Tweet'te, "Twitter uzun süredir devam eden API kurallarını uyguluyor. Bu, bazı uygulamaların çalışmamasına neden olabilir." açıklamaları yer alıyor. Bu da uygulamaların bozulmaya başlamasından itibarin Twitter'ın sorunla ilgili ilk açıklaması oldu.

Bununla birlikte iddialara göre kıdemli bir Twitter mühendisinin çalışanlara üçüncü taraf kesintilerinin "kasıtlı" olduğunu ve nedenini söylemediği bildiriliyor. Ayrıca şirketin açıklaması, uygulamaların hangi API kurallarını ihlal ettiğini de belirtmiyor. Geliştiricilerden en az birine göre onlara da hangi kuralları çiğnedikleri söylenmiyor.

Tweetbot ortak üreticisi Paul Haddad, bu konuyla ilgili bir şaka yaptı. Açıklamasında, "Uzun süredir decam eden ________ API kuralını çiğnediği için Twittter'dan herkesin önünde özür dilemek istiyorum." dedi. Ayrıca Tweetbot uygulaması hafta sonu kısa bir süreliğine tekrar çevrim içi oldu. Ancak bunun nedeni de Paul Haddad'ı API anahtarlarını değiştirmesiydi. Bu durum da uygulamayı yarı çalışır hale getirdi.

Tüm bunların yanı sıra Haddad, bir açıklamasında "Twitter'daki herhangi bir seviyeden hala hiçbir şey duymadık. Son 10 yıldır bilmeden çiğnediğimiz uzun süredir devam eden bir kural varsa mümkünse ona uyabilmek için ne olduğu bilmek isteriz." dedi. Ortağın bu açıklaması sonrasında ise Twitter'dan herhangi bir yanıt gelmedi.

Peki, siz Twitter üçüncü taraf uygulama adımları hakkında ne düşünüyorsunuz?