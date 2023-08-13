Twitter, İsim Değişikliği Sürecini Tamamlıyor

Elon Musk'ın dev sosyal medya platformu Twitter, isim değişikliği sürecini tamamlamak üzere. Kullanıcılar artık X.com alan adını görmeye başladılar. Değişiklik şu ana dek yalnızca IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda görüntülendi. Twitter'in alan adında yapılan değişiklik, marka ismi değişikliğinde son noktayı koyar nitelikte.

Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın dev sosyal medya platformu Twitter, kısa bir süre önce isminin 'X' olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Aşama aşama sürdürülen isim değişikliği süreci, raporlanan alan adı yönlendirmeleriyle birlikte büyük ölçüde tamamlanmış gibi görünüyor. İşte detaylar

Kullanıcılar X.com alan adını görmeye başladılar!

Birçok IOS kullanıcısının geri bildirimine göre Twitter, bugüne dek kullanmakta olduğu Twitter.com alan adını kullanmayı bırakarak X.com'a yönlendiriyor. Kullanıcılar, herhangi bir paylaşımın linkini almak istediklerinde, X'e ait alan adına ulaşabiliyor.

Söz konusu değişiklik, şu ana dek yalnızca IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda görüntülendi. Platformun web arayüzü ve Android uygulaması, paylaşım butonları ve diğer fonksiyonlarında eski alan adını kullanmaya devam ediyor.

Twitter'dan (X) içerik üreticilerine müjde!

Twitter'in alan adında yaptığı değişiklik, X'e geçiş sürecindeki kararlılığını gösteriyor olması sebebiyle önem arz ediyor. Bilindiği üzere dev platform, efsanevi logosu da dahil olmak üzere birçok geleneksel yapı ve anlayışını geride bırakmıştı. Bu durum ise, marka ismi değişikliğinde son noktayı koyar nitelikte.

Elon Musk'ın istediği bu değişimin sebebi, halen anlaşılabilmiş değil. Fakat ünlü isim, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri göz ardı ederek hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Zira artık biliniyor ki gelinen bu noktadan sonra geri adım atmak, çok da olasıymış gibi görünmüyor.

Peki, sizler Twitter'ın marka isminde yaptığı değişiklik ve değişime son noktayı koyan alan adı yönlendirmesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce bu, mantıklı bir hamle miydi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.