Twitter, iş arayanlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, iş arayanlar için yeni bir özellik olan Twitter Hiring'i duyurdu. Bu özellik sayesinde şirketler, sosyal medya platformunda iş ilanları yayımlayabilecekler.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, yepyeni özellikler almaya devam ediyor. Ünlü iş insanı Elon Musk'a satıldıktan sonra radikal kararlar ile adından söz ettiren şirketin iş arayanlar için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte yeniliğin detayları…

İş arayanlar için: Twitter Hiring özelliği ortaya çıktı!

Uygulama araştırmacısı Nima Owji tarafından fark edilen Twitter Hiring özelliği, şirketlerin sosyal medya platformunda iş ilanları yayımlamasına olanak sunacak. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmadı fakat nasıl çalışacağı belli oldu.

#Twitter will let verified organizations import all of their jobs to Twitter by connecting a supported ATS or XML feed! ?? "Connect a supported Applicant Tracking System or XML feed to add your jobs to Twitter in minutes." pic.twitter.com/TSVRdAoj3h — Nima Owji (@nima_owji) July 20, 2023

Owji tarafından paylaşılan bilgilere göre Twitter Hiring özelliğine şu anda ayda 1.000 dolar ücret ödeyen bazı onaylanmış şirket hesapları erişebiliyor. Bu şirketler, platformda en fazla 5 adet iş ilanı yayınlayabiliyorlar.

BTK, masaya yumruğunu vurdu: Twitter'a yasak!

Aktarılanlara göre iş ilanına başvurmak isteyen kişiler, şirketin web sitesine yönlendirilecek. Yani başvuru yapma işlemleri Twitter üzerinden gerçekleşmeyecek ve böylelikle platform, aslında sadece bir aracı işlevi görecek.

Twitter'ın yeni özelliği resmi olarak ne zaman duyuracağı şimdilik bilinmiyor. Fakat bazı şirketlerin şu anda kullanabildiğini göz önünde bulundurursak, özelliğin beta aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Twitter Hiring'in yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Aslına bakacak olursak bu özellik pek de sürpriz olmadı. Çünkü şirketin eski CEO'su olan ve yakın zamanda bu görevi bırakarak İcra Kurulu Başkanı ve CTO olan Elon Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta özelliğe dair bir ipucu vermişti.

Twitter, yeni özelliği ile birlikte tamamen iş dünyasına odaklı olan LinkedIn ve Indeed gibi popüler platformlara rakip olmayı amaçlıyor. Zira şirket, bunun için yakın zamanda iş bulma platformu Laskie'yi satın aldı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Twitter Hiring özelliği sizce faydalı olacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.