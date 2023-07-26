Twitter'ın yeni markası X, Meta ve Microsoft'un patentlediği isimlerle karşı karşıya

Elon Musk'ın Twitter şirketini X adıyla yeniden markalaştırma kararı, diğer firmaların da gündeminde. Yeni isim ve logoyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmış olsa da, Meta ve Microsoft'un halihazırda X ismini patentlediği ortaya çıktı. Twitter'ın yeni markası "X", diğer teknoloji şirketlerinin sahip olduğu mevcut ticari markalar nedeniyle yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Hatta bir ticari marka avukatının iddiasına göre, Twitter'ın yeni ismi nedeniyle başka bir şirket tarafından dava edilme ihtimali yüzde 100 yaşanacak. Twitter'ın karşılaşabileceği iki potansiyel dava Microsoft ve Meta'dan gelebilir. Microsoft, Xbox ailesiyle ilgili bağlantılı olarak 2003 yılından bu yana X harfiyle ilgili bir ticari markaya sahip. Meta ise 2019'da yazılım ve sosyal medya hizmetlerinde kullanılmak üzere mavi-beyaz X logosunun patentini aldı. Meta ve Microsoft'un henüz dava girişiminde bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak X harfine yönelik bir marka değeri tehdidi görülürse dava acılması olası görünüyor. Ayrıca kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratabileceğini de belirtelim. Ticari marka avukatları, Twitter'ın marka değerini korumakta zorlanacağını düşünüyor. Örneğin bir avukat, "Logonun ayırt edici pek bir özelliği yok, bu nedenle gizliliği çok sınırlı olacak" ifadelerini kullandı. Bu durum, Meta'nın eski adı olan Facebook'tan geçiş yaparken karşılaştığı sorunlar ile benzerlik gösteriyor. Örneğin daha önce yatırım firması Metacapital ve sanal gerçeklik şirketi MetaX tarafından Meta'ya dava açılmıştı.

Elon Musk'ın Twitter şirketini X adıyla yeniden markalaştırma kararı, diğer firmaların da gündeminde. Yeni isim ve logoyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmış olsa da, Meta ve Microsoft'un halihazırda X ismini patentlediği ortaya çıktı.

Meta ve Microsoft X logosunu önceden patentledi

Twitter'ın yeni markası "X", diğer teknoloji şirketlerinin sahip olduğu mevcut ticari markalar nedeniyle yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Hatta bir ticari marka avukatının iddiasına göre, Twitter'ın yeni ismi nedeniyle başka bir şirket tarafından dava edilme ihtimali yüzde 100 yaşanacak.

Twitter'ın karşılaşabileceği iki potansiyel dava Microsoft ve Meta'dan gelebilir. Microsoft, Xbox ailesiyle ilgili bağlantılı olarak 2003 yılından bu yana X harfiyle ilgili bir ticari markaya sahip. Meta ise 2019'da yazılım ve sosyal medya hizmetlerinde kullanılmak üzere mavi-beyaz X logosunun patentini aldı.

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Meta ve Microsoft'un henüz dava girişiminde bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak X harfine yönelik bir marka değeri tehdidi görülürse dava acılması olası görünüyor. Ayrıca kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratabileceğini de belirtelim.

Ticari marka avukatları, Twitter'ın marka değerini korumakta zorlanacağını düşünüyor. Örneğin bir avukat, "Logonun ayırt edici pek bir özelliği yok, bu nedenle gizliliği çok sınırlı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu durum, Meta'nın eski adı olan Facebook'tan geçiş yaparken karşılaştığı sorunlar ile benzerlik gösteriyor. Örneğin daha önce yatırım firması Metacapital ve sanal gerçeklik şirketi MetaX tarafından Meta'ya dava açılmıştı.