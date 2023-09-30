Twitter'ın X günlük aktif kullanıcılarını kaybetmesi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte yapılan değişiklikler ve güncellemeler, X'in günlük aktif kullanıcı sayısını düşürdü. Musk'ın getirdiği özellikler ve ücretli hizmetler, kullanıcıların farklı platformlara yönelmesine neden oldu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla yepyeni bir dönem başladı. Twitter'ın ismini, logosunu, güvenlik politikasını değiştirdi. Köklü değişikliklere imza atarak ismini her şey anlamına gelen 'X' olarak değiştirdi. Yepyeni özellikler getirdi. Hatta Linkedin'e bile rakip oldu. Ancak bu bile X'in günlük aktif kullanıcı sayısını kaybetmesini durduramadı. X gün geçtikçe kan kaybediyor. İşte detaylar…

(Twitter) X günlük aktif kullanıcılarını kaybediyor!

Musk'un Twitter'ı devralmasından bu yana ismini X olarak değiştirdiği platform, milyonlarca günlük aktif kullanıcı kaybetti. Tabi bu durumda etkili olan etmenlerin başında Musk'ın kullanıcıların hoşuna gitmeyen güncellemeleri geliyor. Önce sesli ve görüntülü konuşma özelliğini X'e getireceğini söyledi. Daha sonra bu özelliğin yalnıza X Premium abonelerine özel olduğunu belirtti.

Günlük gönderi görüntüleme sınırı da aktif kullanıcıların pek hoşuna gitmedi. Platformun yapay zeka için veri merkezine dönüşmesi ve gizlilik politikasının değişmesi de etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Ayrıca platformun yavaş yavaş ücretli olacağına dair söylentiler var.

Elon Musk, X'teki bu özelliği kullanmanızı istemiyor!

Ne yazık ki bu durumda birçok kullanıcı yavaş yavaş farklı platformlara yönelmeye başladı. Aslında Musk'ın güncellemeleri en çok rakip platformların ekmeğine yağ sürdü. Durum böyle gitmeye devam etmezse buradan Threads en kazançlı çıkacak uygulama olacak.

X CEO'su Linda Yaccarino, bu hafta başında bir teknoloji konferansında konuştu. Yaccarino, şirketin şu anda 225 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olduğunu paylaştı. Ne yazık ki şirket el değiştirmesinin ardından kullanıcı sayısında bariz bir düşüş yaşadı.

Musk'ın şirketi satın almasından hemen öncesine göre kullanıcı sayısında yüzde 11,6'sında bir düşüş meydana gelmiş. Bu durum on milyonlarca kullanıcıyı kaybettiğinin kanıtı niteliğinde. Twitter, geçen yılın Kasım ayının sonlarında devralınmasından önceki hafta 254,5 milyon günlük aktif kullanıcıya sahipti. Hatta bunu bizzat Elon Musk paylaşmıştı.