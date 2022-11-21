Twitter'ın telif sistemi bozuldu! Netflix'e döndü

Çalışanlarının büyük çoğunluğu Elon Musk tarafından işten çıkarılan ve geçtiğimiz hafta tüm ofislerini geçici olarak kapatan Twitter'da yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. En son yaşanan bu gelişmede kullanıcıların platforma film yüklediği görüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları…

50 tweet'lik flood ile film yayınlandı

Twitter'da var olan sorunlar henüz çözülmezken, şimdi de platformun telif hakkı sistemi çöktü. Telif ihlallerine karşı herhangi bir yaptırım uygulayamayan platformda kullanıcılar film yüklemeye başladılar. Dün yaşanan bu gelişme sonrası Twitter'ın otomatik telif hakkı ihtarı/kaldırma sisteminin de artık işlevsel olmadığı anlaşıldı.

Bir kullanıcı Twitter'ın telif hakkı ihtar sistemindeki açığı fark etti ve Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin tamamını yaklaşık 50 tweet'i kapsayan iki dakikalık klipler halinde yayınladı ve binlerce kullanıcıya filmi izleme şansı verdi. Bir başka kullanıcı ise her ikisi de yayından kaldırılan 1995 yapımı Hackers filmini ve 2009 yapımı Avatar filmini paylaştı.

İlginç bir şekilde filmler yüklendikten sonra ilerlemeye devam etti. Genelde bu tür telifli içeriklerde "Bu medya oynatılamaz " ifadesi ile karşılaşıyoruz. Tweet ve hesap kalmasına rağmen medyaya erişemezsiniz. Burada devreye giren bir Twitter çalışanı kendi elleriyle paylaşımları kaldırdı ve hesabı da bloke etti.

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Aslında bu durumun yaşanması şaşırtıcı değil. Elon Musk, Twitter'ın 7.500 kişilik işgücünün yaklaşık yarısını kovmakla kalmadı, işlerini sürdürmek isteyenlere fazla mesai yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu durum tepki çekti ve birçok çalışan kendi isteğiyle işten çıktı. Yani şirketin zaten çok da büyük olmayan ekibi iyice küçülmeye gitti.

Normalde Twitter'ın telif hakkı politikası şöyle işliyor.

Twitter, telif hakkıyla korunan bir görüntünün bir profil veya başlık fotoğrafı olarak yetkisiz kullanımına ilişkin iddialar, medya barındırma hizmetlerimiz aracılığıyla yüklenen telif hakkıyla korunan bir videonun veya görüntünün yetkisiz kullanımına ilişkin iddialar veya bağlantılar içeren Tweetler gibi telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin bildirimlere yanıt verecektir.

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