Twitter'ın Covid-19 politikası değişti! Yanlış bilgi serbest

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme yapan hesaplar hakkındaki uygulamasını geri çekti.

Birkaç ay önce Twitter'ı resmen satın alan Elon Musk, yönetim koltuğuna oturmasıyla birlikte platformda çeşitli değişiklikler yaptı. Bunlardan biri ise Covid-19 politikası konusunda oldu. Söz konusu Covid-19 olduğunda platform, tolerans göstermeyen bir tavra sahip. Ancak bu politika değişmiş gibi duruyor. İşte Twitter'ın yeni Covid-19 politikası!

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Yönetime geçmesiyle birlikte Elon Musk'ın Twitter için aldığı kararlar ve uyguladığı yenilikler eleştirilerin odağında olmayı başarıyor. 2020 yılında patlak veren Covid-19 salgının ardından platform, hastalıkla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmeyi amaçladı. Ancak alınan yeni kararla birlikte bu politika artık kalktı.

Twitter, Covid-19'la ilgili yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yürüttüğü bu politikadan vazgeçtiğini açıkladı. Platformda yapılan açıklamada, "23 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere Twitter, 'Covid-19 yanlış yönlendirme politikası' artık uygulanmayacaktır" sözleri yer aldı.

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Elon Musk'tan önce Twitter, Covid 19 hakkındaki doğru bilgileri çarpıtan kişileri ya uyarıyor ya da hesaplarını askıya alıyordu. Bu durumla mücadele etmek için birçok güncelleme yapan şirket, Elon Musk'tan sonra yanlış bilgilerin yayılmasına yol açacak. Bu da daha çok eleştiriyi beraberinde getirecektir.

Twitter'ın salgınla ilgili yanlış bilgileri kaldırmama kararı, virüs ve aşıların güvenliği ile ilgili de birçok yanlışa yol açacak gibi duruyor. Pek çok kullanıcının yanı sıra bu karar özellikle sağlık yetkililerini hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sürekli konuşma özgürlüğünü savunan ve bu ilkeyi benimseyen Elon Musk'ın böyle bir karar vermesi ise bazı kullanıcıları şaşırtmadı.

Twitter, Covid yanlış bilgilendirmesini yasaklayan kurallarına rağmen pek çok yaptırımla mücadele etti. Ev ilaçları ve aşılar hakkında asılsız iddiaların yer aldığı gönderileri hala bulmak mümkün. Ancak kararın değişmesiyle birlikte bu yanlış bilgilendirmelerle daha sık karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.

Peki, siz değişen Twitter Covid-19 politikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!