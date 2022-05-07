Twitter, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin, bir düzenleme düğmesi üzerinde çalıştığı daha önce bildirilmişti.

Artık Twitter'ın Karma ortam, Durumlar ve daha fazlası gibi özellikleri de test ettiği söyleniyor. Şu anda geliştirilmekte olan ve gelecekte piyasaya sürülebilecek özellikler hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey burada.

Geliştirici Dylan Roussel, platformda kullanıcıların bir tweet'te aynı anda hem fotoğraf hem de video yüklemesine izin verecek bir karma medya özelliği tespit etti. Şu an için mümkün olmayan özellik ilerleyen süreçte hayatımıza girebilir.

Twitter, İlgi Çekici Özellikler Üzerinde Çalışıyor

Bunun dışında Twitter, bir kullanıcının profil bölümünde görülebilecek Durum adlı yeni bir özellik de sunabilir. Herkesin o kullanıcının diğer hesapları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilecek "keşfet" ve "katıl" bölümleri ekleyeceği bildiriliyor. Gelen raporda, Twitter'ın da bir ödül özelliği ekleyebileceğini ortaya koydu. Bunun nasıl çalışacağı şu anda bilinmiyor. Rapor, kullanıcıların yakında bir tweet verme seçeneğine sahip olabileceğini ve bu tweetin yanında bir hediye simgesinin görüneceğini söylüyor.

Ayrıca, toplantı sahibi artık sesli oturumlarının ne kadar iyi çalıştığını kontrol edebilecek.

Twitter, kişilere sohbet odası ilgili analizlere erişim sağlayacak. Bu hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olacak. Oturuma kaç dinleyicinin katıldığı ve oturumun kaç kez tekrarlandığı hakkında bilgi sahibi olunacak. Ev sahibi ayrıca, tartışmalara kaç kişinin katıldığını da öğrenecek.

Şirket, resmi olarak artık sunucunun adını, tartışılan konuyu, kimin tweet paylaştığını ve daha fazlasını göstereceğini açıkladı. Buna ek olarak Twitter, katılımcıların Spaces ile ilgili konuşmacıları bulmasını ve takip etmesini de kolaylaştırıyor. Şirket artık her sesli oturumun sonunda konuşmacıların ve sunucuların adlarını göstermeye başlayacak.

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