Twitter hisseleri New York borsasından kaldırılıyor!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan başvuruya göre, Twitter'ın hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılacak.

Uzun süren tartışmalardan sonra Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı. Ünlü iş insanının Twitter'ı satın almasının ardından borsalarda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Artık özel bir şirket hüviyetine kavuşacak olan Twitter'ın hisseleri borsadan kaldırılıyor.

Twitter hisseleri Elon Musk'a geçiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan yeni bir başvuruya göre, Twitter'ın hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarılacak ve 8 Kasım'da özel bir şirket olarak karşımıza çıkacak. Böylece Elon Musk'ın Twitter'ı devralması da resmileşmiş olacak.

Bunun yanı sıra Twitter ile Musk'ın sahibi olduğu X Holdings arasındakş birleşmenin tamamlandığı bildirildi. Bu tarih itibarıyla X Holdings, Twitter'ın tüm hisselerine sahip olacak. Yapılan anlaşma gereği Elon Musk, Twitter hisselerinin her birini 54,20 dolar karşılığında kendisine katıyor.

Elon Musk hızlı başladı! Twitter'ın üst isimlerine operasyon

27 Ekim'de gerçekleşen anlaşmanın ardından Twitter hisselerinin alım satım işlemleri 28 Ekim'de piyasa açılışından önce durduruldu. Sosyal medya platformunun hisseleri son olarak 53,70 dolardan işlem görüyordu. Musk'ın hisseleri 54,20 dolardan aldığını düşündüğümüzde bir miktar zararda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Twitter özelleştikten sonra ise daha önce olduğu gibi üç aylık dönemlerde çeyrek raporlarını açıklamak zorunda kalmayacak. Ancak Twitter'ı satın alırken Elon Musk'a borç veren şirketler, sosyal medya platformunun bir an önce kara geçmesi konusunda zorlayacaktır.

Elon Musk, Twitter'ı devraldıktan sonra ilke işi ise üst düzey yöneticilerin işine son vermek oldu. Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal, CFO Ned Segal, genel danışman Sean Edgett ve hukuk politikası, güven ve güvenlik başkanı Vijaya Gadde ile yollarını ayırmış durumda. Ünlü iş insanının kısa sürede Twitter'da yeni bir yönetim kurulu seçmesi gerekiyor.

Elon Musk ve Twitter arasındaki durumlar uzun bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor. Peki siz Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.