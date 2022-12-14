Twitter, haber bülteni platformunu kapatıyor!

Twitter, 2021 yılının başlarında satın aldığı haber bülteni Revue'ü kapatma kararı aldı. Karar, bugün eski Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in Revue'ye gitmesinden hemen sonra geldi. Revue, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter Revue içinde yer alan tüm veriler silinecek

Twitter, platformun büyümesini neden olarak göstererek 2021 yılının başlarında haber bülteni Revue'ü satın almıştı. Revue, platformda her geçen gün artan gazetecilerin bülten yayınlamasına ve buradan para kazanmasına olanak sağlıyordu. Böylece düzenli olarak paylaşım yapan haberciler, içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyordu.

Fakat Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana birçok şey gibi bu da değişiyor. Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in dün konuşmak için Revue'ye gitmesinden hemen sonra kapatılma kararı alındı. Firma, haber bülteni platformu Revue'yi gelecek yıl yani yaklaşık olarak bir ay kadar süre sonra kapatacağını duyurdu.

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Revue ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"18 Ocak 2023'ten itibaren Revue hesabınıza erişim artık mümkün olmayacaktır. O tarihte Revue kapanacak ve tüm veriler silinecektir. Bu zor bir karar oldu çünkü Revue'ün sizin gibi insanlardan oluşan tutkulu bir kullanıcı tabanı olduğunu biliyoruz."

Firma, konuyla ilgili ücretli aboneleri için 20 Aralık 2022 tarihinde faturalandırmaların duruma uygun ayarlayacaklarını da belirtti. Ek olarak da bunun haber bültenleri göndermenin artık yapılamamasından ve abonelerin ücretlendirilmesini engellemek için olduğunu açıkladı.

Öte yandan Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok özelliği kaldırmasıyla ilgili platformun daha sadece ve kullanım bakımından kolay olması gerektiğini belirtmişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter için Revue haber bültenini yararlı buluyor muydunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.