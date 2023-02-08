Twitter erişimi neden kısıtlandı? Açıklama geldi

Deprem döneminde büyük oranda yardımlaşma ve haberleşme için kullanılan Twitter'a neden erişim engellendi? İşte ayrıntılar...

Türkiye, Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde hissedilen depremin ardından soluğu sosyal medya platformlarında aldı. Başta Twitter olmak üzere pek çok platform, sivil yardımlaşma ve haberleşme için kullanıldı. Ancak söz konusu durum, bugün yaşanan bir erişim engeli ile durma noktasına ulaştı. Yaklaşık 6 saat önce TikTok ve Twitter'a olan erişim kısıtlandı. Vatandaşlar bu gelişmenin nedenini merak ederken, ilk bilgiler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Twitter ve TikTok'a erişim neden engellendi?

Twitter ve TikTok'a neden erişim kısıtlaması getirildiği merak edilirken, yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre, BTK ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri arasında çok önemli bir toplantı yapıldı. Oldukça uzun sürdüğü ve çok önemli konuların konuşulduğu belirtilen toplantı ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Türkiye, Twitter'a sorumluluklarını hatırlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi. Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

Ne yazık ki TikTok özelinde bir açıklama gelmedi. Ancak, o uygulamanın da Twitter ile benzer paylaşımlar nedeniyle erişime kapatıldığı düşünülüyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde okurlarımızı yine bilgilendireceğiz.

Twitter ve TikTok'a erişim sorunları yaşanıyor!

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