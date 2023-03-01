Twitter'dan yeni karar: Tweet atarken bir kez daha düşünün!

Twitter, şiddet içeren içerik politikasıyla ilgili kritik değişiklikler yaptığını ve sıfır tolerans anlayışının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun başına geçtiği ilk andan itibaren yaptığı icraatlarla gündemden düşmüyor. İş insanı bu süreçte yapmış olduğu icraatlarla gündemden düşmedi ve kısa bir süre önce bunlara bir yenisini ekledi. Twitter, kısa süre önce yapmış olduğu açıklamada konuşma politikasını güncellediğini ve bundan sonra kurallara uymayan kullanıcılara karşı sıfır tolerans uygulanacağını açıkladı.

Twitter'dan şiddet içeren konuşmalar için yeni politika

2023 itibariyle günlük hayatın en önemli parçalarından birisi haline gelen sosyal medya uygulamalarının kullanıcı güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli politikaları mevcut. Bu platformlardan Twitter, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda şiddet içeren içerik politikasıyla ilgili önemli değişiklikler yaptığını ve "Şiddetli Konuşma" politikası kapsamında sıfır tolerans uygulamasının an itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Platform tarafından yapılan açıklamada bir kişiyi ve grubu tehdit eden, kısacası koyulan kurallara uymayan hesaplara karşı sıfır tolerans uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda hesapların derhal askıya alınacağı ifade edilirken, ihlalin şiddetine göre bu politikanın şiddet içeren içeriğin silinme şartıyla gevşetilebileceğinin altı çizildi. Bunun dışında sanatsal, tıbbi, sağlık veya eğitim amaçlı içerikler için istisnai durumların olabileceği ifade edildi.

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"Şiddet içeren içerik ve benzer dille ilgili politikalarımızda birkaç değişiklik yaptık. Bugün şiddet içeren tehditleri, zarar verme isteklerini, şiddeti yüceltmeyi ve şiddeti kışkırtmayı yasaklayan Şiddetli Konuşma politikamızı resmen başlattık.

Twitter'ın Şiddet içeren Konuşmalara sıfır tolerans yaklaşımı vardır ve çoğu durumda bu politikayı ihlal eden tüm hesapları askıya alırız. Daha az ciddi ihlaller için ise hesabınıza tekrar erişebilmeniz için önce içeriği silmenizi isteyebiliriz."

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