Twitter'dan tepki çeken özelliği için geri adım

Twitter, geçtiğimiz haftalarda anasayfa tasarımını kullanıcıların takip ettikleri ve ilgilendikleri içerikler için ikiye ayırdı. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanıcılarına yeni anasayfa için bazı değişiklikler yapacaklarını duyurdu.

Twitter, yeni anasayfa tasarımı konusunda geri adım attı

Twitter, kullanıcıların beğendikleri gönderileri ve izledikleri videoları analiz ediyor. Önerilen Tweetleri ve takip edilen hesapların içeriklerini aynı anasayfada gösteren şirket, geçtiğimiz haftalarda bu iki akışı farklı sekmelerde sunmaya başladı.

Sadece takip ettiği kişilerin yazdıklarını görmek isteyen kullanıcılar, Takip edilenler (Following) sekmesine tıklayarak içeriklere ulaşabiliyor. Twitter algoritmasının önerdiği içerikleri görmek isteyen kullanıcılar ise Senin için (For You) sekmesindeki içerikleri görebiliyor.

Twitter'a bir güncelleme daha! Instagram'a benzeyecek

Kullanıma sunulduktan sonra eleştiri yağmuruna tutulan yeni özellik, Twitter yönetimini harekete geçirdi. Kullanıcılara herhangi bir dayatma söz konusu olmadığını belirten Elon Musk, "Bir sonraki Twitter güncellemesi, Sizin İçin mi (yani önerilen), Takip ettiğinizi veya oluşturduğunuz listeyi hatırlayacak ve sizi önerilen tweet'lere döndürmeyi durduracak." ifadelerine yer verdi.

Musk ayrıca, kullanıcıların bir noktada "Sizin İçin" ve "Takip Edilenler" sekmeleri ile sahip olduğunuz sabitlenmiş listeler için özel bir düzen oluşturacaklarını belirtti. Kullanıcılar üst kısımda yer alan sekmelerini özelleştirebilecek.

Şirketin Twitter Blue özelliğini Android kullanıcılarına da sunduğunu belirtmekte fayda var. Android cihaz sahipleri, ayda 11 dolar vererek Twitter Blue özelliklerinden yararlanabilecek.

Twitter Blue abonelerine sunulan özellikler ise şu şekilde;

Tweet düzenleme

Özelleştirilebilir menü

Tweetlere yapılacak yorumların standart kullanıcıların üstünde yer alması

1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme (60 dakika ve 2 GB sınırı bulunuyor.)

Okuyucu (reader) modu

Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik)

Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme