Twitter'dan parodi hesaplara darbe! Sahte hesaplar kapanacak

Elon Musk, Twitter'daki sahte hesaplar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Twitter, parodi olduğunu belirtmeyen hesapları engelleyecek.

Ünlülerin hesaplarını taklit ederek açılan hesaplar nedeniyle dolandırılan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Twitter, dolandırıcılığın önüne geçmek için parodi hesapları detaylı bir şekilde inceleyecek.

Twitter, parodi hesap olduğunu belirtmeyenlere yaptırım uygulayacak

Elon Musk, Twitter'ı satın almak önce hesapları ömür boyu askıya almaya karşı olduğunu ve Donald Trump gibi yasaklı kullanıcıların hesaplarını tekrar açma sözü verdi. Bununla birlikte Musk, ünlüleri taklit eden hesapların kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu.

Parodi hesaplar, Twitter kuralları gereği profillerinde gerçek kişiye ait olmadıklarını belirtmeleri gerekiyor. Ancak parodi hesaplar kurallara uymadığında, Twitter moderasyonu ne yazık ki herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Bununla birlikte Twitter kurallarında, "Başkalarını yanlış yönlendirmek, şaşırtmak veya aldatmak için bireyleri, grupları veya kuruluşları taklit etmek veya Twitter'daki kullanıcıların deneyimini bozacak şekilde sahte bir kimlik kullanamak yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Elon Musk'tan Twitter mavi tik kararında geri adım!

Hackerlar, geçtiğimiz yıllarda onaylı hesapları hackledikten sonra Musk'ı taklit ederek dolandırıcılık yaptı. Sahte hesaplar nedeniyle en çok sıkıntı yaşayan kişilerden biri olan Musk, parodi hesap konusundaki düşüncesini paylaştı.

Parodi hesap olduklarını açıkça belirtmeyen hesaplara yaptırım uygulanacağını belirten Musk, "Bundan sonra kurallara uymayan parodi hesaplar kalıcı olarak askıya alınacak. Daha önce, hesabı askıya almadan önce uyarıyorduk. Ancak şimdi yaygın doğrulamayı kullanıma sunduğumuz için herhangi bir uyarı olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Twitter, bir süredir sosyal medya trolleri ve ırkçılar sebebiyle zor günler geçiriyor. Analistler, bazı kişilerin platformun yeni kurallarını test etmek için nefret söylemlerinin dozunu artırdığını düşünüyor.