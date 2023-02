Twitter'dan para kazanma dönemi bugün başladı! İşte detaylar

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri oradan para kazanmak için kullanıcılara para kazandırmanın yollarını arıyor. Fakat ünlü iş insanı, bunun mümkün olması için yüksek profilli hesapların platformda aktif olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Elon Musk, Twitter Blue üyeliği olan takipçileri için reklam gelirlerinden para kazanacaklarını açıkladı. Peki, bu nasıl gerçekleşecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter reklam gelirlerinden para kazanmak için Blue üyeliği şart

Elon Musk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugünden itibaren Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini paylaştı. Twitter, kullanıcılarının paylaşımlarında verilen yanıtlarda görüntülenen reklamlardan sağladığı gelirlerini, Blue üyeliği satın alan hesap sahipleriyle paylaşacak.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Elon Musk, bu şekilde özellikle de takipçi sayısı yüksek olan kişilerin sosyal medya platformunda daha fazla aktif olacağını düşünüyor. İlham veren içerik üreticileri sayesinde de genel Twitter kullanıcılarının platform genelinde daha aktif olması sağlanacak.

Twitter, sahte hesapları kapatacak yeni özellik üzerinde çalışıyor

Ünlü iş insanı, daha önce de Justin Bieber ve Taylor Swift gibi isimlerin sayıca fazla takipçisi olduğunu fakat Twitter'da aktif olarak yer almadıklarından birçok kez yakınmıştı. Kısa süre önce Türkiye'de de görülen Blue aboneliği, bugün itibariyle Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya'da kullanıma açıldı.

Öte yandan kısa süre önce Twitter'ın bir sosyal medya platformundan öte ödeme aracı olacağı da ortaya çıktı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre kullanıcıların platformdaki diğer kişilere para aktarabilecek. Sosyal medya platformu için Apple Pay ya da PayPal tarzında geliştirilecek dijital hizmete kripto paralar da dahil edilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter Blue üyelerinin reklamlar aracılığıyla para kazanması kullanıcıların aktif olmasını sağlayacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz?