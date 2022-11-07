Twitter'dan geri adım! Eski çalışanlar geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz hafta şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıldı. Twitter, bazı problemleri çözebilmek için eski çalışanlarını geri çağırıyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk olarak bazı çalışanların işine son verdi. Bazı kaynaklara göre Twitter, uygulama geliştirme sürecini düzene sokabilmek için eski çalışanlarını geri çağırıyor.

Twitter, eski çalışanlarını geri çağırıyor

Bloomberg haberine göre Twitter, işgücünü yarıya indirdikten sadece birkaç gün sonra bazı çalışanlarından geri dönmelerini istedi. Elon Musk'ın platforma getirmek istediği özellikleri oluşturmak için bazı çalışanları kazara ya da deneyimlerinin farkında olmadan işten çıkardığını fark etti.

Gazeteci Casey Newton, Twitter'ın Slack kanallarından birinden elde ettiği mesajları paylaştı. Twitter Slack kanallarından birinde atılan mesajda, "Hafta sonu bu mesaj için üzgünüm, ancak bunu yazmak istedim. Bazı çalışanların şirkete geri dönüp dönmeyeceklerini sorma fırsatımız olduğunu bilmenizi istiyorum. İsimleri ve gerekçeleri pazar günü saat 16.00'ya kadar bir araya getirmem gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Elon Musk'tan Twitter mavi tik kararında geri adım!

Şirket, Cuma gününe yaklaşık 3.800 çalışanı işten çıkararak başladı. Bu adım, yeni erişilebilirlik özellikleri geliştirmekten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere şirket genelinde ekiplerin canını sıkan bir hareket olarak nitelendirildi.

Cumartesi günü Twitter, yeni ücretli doğrulama sistemini kısa bir süreliğine kullanıma sunmaya başladı. Bir gün sonra, şirketin bu özelliğin yayınlanmasını ABD ara seçimlerine kadar erteleme kararı aldığı bildirildi.

İşten çıkarmaların haklı sebepler ile yapıldığını savunan Musk, şirketin her gün 4 milyon dolardan fazla kaybettiğini belirtti. Musk, maddi zararı durdurmak için şirket çalışanlarının işine son vermekten başka seçeneğinin olmadığının altını çizdi.