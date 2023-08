Geçtiğimiz gün sizlerle yeni adı X olan Twitter'ın 3 yıllık görüntü verilerini sildiğini belirtmiştik. 2011 ve 2014 yılları arasında paylaşılan bütün görüntüler nedeni bilinmeyen bir şekilde silinmişti. Bunun bir hatadan kaynaklandığı açıklandı.

İnsanlar bunun Twitter sunucularını temizlemek için olduğunu sanıyordu, ancak durum böyle değil

Sorun ilk olarak X kullanıcısı Tom Coates tarafından tespit edildi. Coates, 2011 ve 2014 yılları arasında doğrudan siteye gönderilen görsellerin gösterilmediğini ve Twitter'ın yerleşik URL kısaltıcısını kullanan bağlantıların da kaybolduğunu tespit etti.

Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days. — Support (@Support) August 21, 2023

Şirket Pazartesi günü Destek hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonu 2014 öncesine ait görselleri göstermemizi engelleyen bir hata oluştu. Hiçbir görüntü ya da veri kaybolmadı. Hatayı düzelttik ve sorun önümüzdeki günlerde tamamen çözülecek" dedi.

Twitter'dan 3 yıllık görüntü verisi silindi!

X yanıt vermeden önce, neler olup bittiğine dair söylentiler yayılmaya başlamış, hatta bazı insanlar bunun şirketin sunucu maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla tonlarca eski içeriği kaldırmak için yaptığı sinsi bir hamle olduğunu öne sürmüştü.

Hata nedeniyle silinen görseller arasında Ellen DeGeneres'in 2014 Oscar Ödülleri sırasında paylaştığı ve kısa sürede en çok retweet rekorunu kıran meşhur selfie'si de yer alıyordu; ancak şu anda tüm zamanların en çok retweet edilen beşinci gönderisi konumunda. O görsel de geri geldi.

X, Elon Musk'ın şirketi Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın almasından bu yana epeyce bir kesinti yaşadı. İşgücünün yarısından fazlasını işten çıkardıktan sonra, şirket bir dizi kesintinin yanı sıra bu yılın başlarında doğrulama sisteminin yenilenmesiyle ilgili bir karışıklık yaşadı.

Musk çöpçatanlığa başladı: Twitter'a (X) dating özelliği ekleniyor!

Mart ayındaki bir olayda görseller ve bağlantılar sorun yaşarken, geçen hafta kısa bir süre için platformun Musk'ın devralmasından bu yana X'i eleştiren haber sitelerine bağlantıları yavaşlattığı da görülmüştü.

Bakalım Elon Musk'ın X macerası, karşımıza daha ne kadar enteresan haberler çıkaracak… Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.