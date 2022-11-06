Twitter'da yeni dönem: Ödeme yapmayana mavi tik yok

Twitter mavi tik için Blue aboneliği zorunlu oluyor. iOS uygulamasının son güncelleme notları, yenilenmiş Blue aboneliğini gösterdi.

Elon Musk'ın mavi tik isteyen kullanıcılara 8 dolarlık Twitter Blue aboneliğini zorunlu tutması bir süredir tartışma konusu haline gelmişti. Twitter'ın iOS uygulamasının son sürümünde bu özellik resmen devreye alındı. Hesabının doğrulama onaylı kalmasını isteyenler, Twitter Blue satın almak zorunda kalacak gibi duruyor.

Twitter iOS uygulamasına Blue 'zorunluluğu' geldi

Twitter'ın kullanıcılara ekstra özellikler sunan Blue aboneliğine doğrulama rozeti de eklendi. Twitter'ın iOS uygulamasına gelen son güncellemeye göre, hesabını mavi tik onaylı tutmak isteyen kullanıcılar aylık 7,99 dolar karşılığında Blue aboneliğine katılmak zorunda kalacak.

Updated etmeden önce anlaşmalı banka bulsam iyi olur ?? #Twitter #MaviTik #ElonMusk pic.twitter.com/qj8pggtoag — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 5, 2022

App Store'daki güncelleme notları, Twitter Blue ile daha önce ücretsiz doğrulama başvurusunda bulunan kullanıcıların inceleneceğini söyledi. Çok yakında geleceği belirtilen diğer özellikler arasında ise daha fazla alakalı reklamlar (daha önce reklamlar tamamen kaldırılmıştı) ve Twitter'da daha uzun videolar paylaşma bulunuyor.

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Twitter'ın yenilenmiş Blue aboneliği ile birçok soru işareti oluştu. Örneğin platform, 7,99 dolar ödemeyen kullanıcıları mavi tik doğrulamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağını henüz açıklamadı. Yine de daha önceki raporlar, 90 gün içinde Twitter Blue almayan hesapların doğrulama işaretinin kaldırılacağını söylüyordu.

Twitter Ürün Lideri Esther Crawford'un açıklamasına göre yenilenmiş Twitter Blue henüz tüm kullanıcılara sunulmadı. iOS'taki son güncelleme ile bazı kullanıcılar test sürecinin bir parçası olacak. Yeni mavi tik sürecinin ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Elon Musk daha önce mavi tik için başka seçeneği olmadığını söyledi. "Şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken ne yazık ki başka seçenek yok. (Şirketten ayrılan) Herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazla" dedi.

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