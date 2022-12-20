Twitter'da yeni dönem! Mavi tik kriterleri açıklandı

Blue abonelik sistemiyle ilgili değişikliğe giden Twitter, yeni onay işaretlerinin özelliklerini açıkladı. Mavi tik olarak da bilinen onay işareti, artık 3 farklı kategoride değerlendirilecek. Kullanıcılar, kendilerine uygun kategori için platforma başvuru yapabilecek.

Twitter, onay işareti için resmi açıklama yayınladı

Tartışma yaratan Twitter Blue skandalından sonra mavi tik konusunda geri adım atan şirket, yeni onay sisteminin aktif edildiğini duyurdu. Altın, gri ve mavi onay işaretleri ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Daha önce Twitter, belirli gereksinimlere göre bağımsız olarak doğruladığı, kamu yararına olan aktif, dikkate değer ve gerçek hesapları belirtmek için mavi bir onay işareti kullanıyordu. Mavi onay işaretinde köklü değişikliğe giden şirket, artık sadece belirli kriterleri sağlayan Blue abonelerine sunulacağının altını çizdi.

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Mavi onay işareti kriterleri ise şu şekilde:

Yalnızca Twitter Blue'ya aktif olarak abone olan hesaplar mavi onay işaretini almaya hak kazanabilecek.

Eksiksiz: Hesabınızın bir görünen adı ve profil fotoğrafı olmalıdır.

Aktif kullanım: Twitter Blue'ya abone olmak için hesabınızın son 30 gün içinde aktif olması gerekir.

Güvenlik: Hesabınız abonelik tarihinden itibaren 90 günden eski olmalı ve onaylanmış bir telefon numarasına sahip olmalıdır.

Aldatıcı Olmayan: Hesabınızda profil fotoğrafınız, görünen adınız veya kullanıcı adınızda (@handle) yakın zamanda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Hesabınızda yanıltıcı veya yanıltıcı olduğuna dair hiçbir işaret bulunmamalıdır.

Hesabınızda platform manipülasyonu ve istenmeyen e-posta ile ilgili herhangi bir uyarı bulunmamalıdır.

Şirketin mavi onay işareti (mavi tik) ile ilgili websitesinde yaptığı açıklamada, "Mavi onay işareti iki farklı anlama gelebilir: bir hesabın Twitter'ın önceki doğrulama kriterleri (etkin, dikkate değer ve gerçek) kapsamında doğrulandığı veya hesabın Twitter'ın yeni Twitter Blue abonelik ürününe aktif bir aboneliği olduğu ve belirli gereksinimleri karşıladığı. Twitter Blue aboneliğinin bir parçası olarak mavi onay işareti alan hesaplar, önceki süreçte kullanılan aktif, dikkate değer ve gerçek kriterleri karşıladıklarını doğrulamak için incelemeye tabi tutulmayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

Altın onay işareti, hesabın Twitter Blue for Business üzerinden resmi işletme hesabı açan kurumlara sunulacak. Altın onay işaretine sahip hesaplar, kare profil fotoğrafı kullanacak.

Gri onay işareti, bir hesabın bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil eden hesaplara sunulacak. Gri onay işaretinin ulusal ve yerel kriz müdahalesi, kamu güvenliği, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar, elçilikler ve diğer büyük ulusal düzeydeki kurumlara verileceği belirtiliyor. Gri onay işareti ayrıca devlet başkanları, yabancı resmi sözcüler, üst düzey diplomatik liderler ve kabine üyelerine de verilecek.

Twitter'da yapılan bir diğer değişiklik ise resmi etiketler özelliği. Resmi profil etiketi, iş ortakları, büyük markalar, medya kuruluşları ve yayıncılar dahil olmak üzere ticari şirketlere verilecek. Devlete bağlı profillerdeki etiketler, hükümetlere bağlı belirli medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesapların görünürlüğünü artıracak.

Otomatik etiketler, bir hesabın bot olup olmadığını belirlemenize yardımcı olarak şeffaflık sağlayacak. Bir hesapta "otomatikleştirilmiş" hesap etiketi görüntülendiğinde, hesabın bir insan tarafından üretilmeyen otomatikleştirilmiş içerik ürettiği anlamına gelecek. Şu anda test aşamasında olan otomatik hesap etiketleri, hesap profillerinde profil adları ve tanıtıcılar altında görünüyor.

Profesyonel kategori etiketleri, Profesyonel Hesaba geçiş yaptıklarında Twitter'daki kişiler tarafından seçilebilecek. Bu etiketlerin seçimini kontrol etmeyeceğini açıklayan şirket, kullanıcıların istedikleri zaman profesyonel kategorilerini değiştirebileceğini açıkladı.