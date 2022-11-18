Twitter'da olağanüstü hal! Çalışanlar ofise giremiyor

Sızdırılan bilgilere göre Elon Musk, çalışanların giriş kartlarını pazartesi gününe kadar iptal etti. Twitter ofisi çalışanlara kapatıldı.

Twitter, bir süredir işten çıkarmalar ve şirket içi gizli belgelerin sızdırılmasıyla gündeme geliyor. Elon Musk'In çalışanlara yeni bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Twitter ofisi, pazartesi gününe kadar çalışanlara kapatıldı.

Yönetimden ilginç karar: Twitter ofisi çalışanlara kapatıldı

Perşembe günü sürpriz bir hareketle Twitter ofislerini kapattı ve personele 21 Kasım Pazartesi gününe kadar geri dönmemelerini söyledi. Hiç kimsenin sitelerine girmeye çalışmamasını sağlamak için rozet erişimi de askıya alındı.

Washington Post'un haberine göre Musk'ın ofisleri kapatma hamlesi, çalışanlara imzalatmak istediği çalışma taahhüdü ile doğrudan ilişkili. Twitter'da "henüz" kovulmayan çalışanlar, Musk tarafından hazırlanan ve "esnek çalışma saati" adı altında fazla mesaiye zorlayan belgeyi imzalamak zorunda kalacak.

Elon Musk'tan mobbing: Twitter 2.0 dönemi başlıyor!

Twitter yetkilileri, neden ofislerini geçici olarak kapatma kararı alındığını henüz açıklamadı. Twitter çalışanlarına geniş çapta bildirilen mesajda, "Bugünden itibaren ofis binalarımızı geçici olarak kapatıyoruz. Çalışanlarımızın giriş kartlarının mevcut yetkileri askıya alınacak. Ofisler 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Lütfen gizli şirket bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."

Twitter ile ilgili yayınlanan bir raporda, taahhüdü imzalamayı reddeden herkese işi bırakmasının söyleneceği ve üç aylık kıdem tazminatı verileceği belirtildi. Twitter yönetiminin imzalanan belgeleri kontrol etmek için ofisleri kapattığı ve giriş kartlarını iptal ettiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte bazı raporlar, yüzlerce işçinin taahhüdü imzalamayı reddettiğini ve fiilen işlerini bıraktığını ileri sürüyor.

Toplu istifa iddiası ile gündeme gelen Twitter'ın dünya çapındaki 230 milyon kadar kullanıcısı için platformun işlevselliğini riske atacağı düşünülüyor. Musk'ın şirketi üç haftadan biraz uzun bir süre önce satın almasından kısa bir süre sonra, mali işler müdürü ve tüm yönetim kuruluna emirler verildiği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde işgücünün neredeyse yarısına eşit olan 3.700 personel, tasarruf amacıyla işten çıkarıldı.