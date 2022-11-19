Twitter'da neler oluyor? Trump, Elon Musk ve çalışanlar

Twitter çalışanları ve Elon Musk arasında ipler kopma noktasına geldi. Bu olaya sessiz kalan Musk, Trump'ın hesabı hakkında konuştu.

Twitter, Elon Musk sonrası yeni bir krizin ortasında kaldı. Twitter ofisinin, pazartesi gününe kadar çalışanlara kapatılmasının ardından, çalışanlar adeta Elon Musk'a savaş açtı. Kıdemli isimlerin de yer aldığı bir grup çalışan şirketten istifa etti. Musk ise tüm bu yaşananların ortasında Trump'ın hesabıyla ilgili açıklama yaptı.

Elon Musk ve Twitter çalışanları neden birbirine girdi?

Elon Musk, sürpriz bir hareketle Twitter ofislerini kapattı ve personele 21 Kasım Pazartesi gününe kadar geri dönmemelerini söyledi. Ayrıca hiçbir çalışanın ofise girmeye çalışmamasını sağlamak için rozet erişimi de iptal edildi.

pic.twitter.com/rbwbsLA1ZG — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Musk daha öncesinde çalışanlara bir e-posta yollayarak çalışma koşullarının son derece zor ve uzun süreceğini söyledi. Böylece çalışanlar, Twitter 2.0 adı verilen son derece "zorlu ve uzun çalışma" şartını kabul etmiş olacaktı.

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Bu şartları kabul etmeyen ve Musk'a karşı örgütlenen çalışanlar ise şirketi batırma noktasına getirdi. Tam sayı bilinmiyor olsa da, Twitter'ın neredeyse çok az çalışanının kaldığı iddia edildi. Eski elemanlardan bazıları, Elon Musk'ın yarattığı kaostan sonra ayrılınca artık rahatladıklarını dile getirdi.

Elon Musk ise tüm bu yaşananları göz ardı ederek Twitter'dan mizahi paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Paylaştığı son görsele ek olarak, Trump'ın hesabının açılıp açılmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Kathie Griffin ve Jorden Peterson gibi isimlerin hesabı açılırken, Trump'ın kararı henüz verilmedi.

Musk paylaştığı son tweette, "Yeni Twitter politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. İnternetin geri kalanından hiçbir farkı olmayan, özellikle aramadığınız sürece tweet'i bulamayacaksınız" dedi.

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