"Twitter'da karakter üst limitinin 280'den 4 bine çıkartılacağı iddiası doğru"

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi değişikliğe gitmişti. Sahte hesapların kapatılması, toplu işten çıkarmalar derken son olarak "280 karakterlik" kısıtlamayla ilgili yapılacak değişkilik gündeme geldi. Musk'ın karakter üst limitinin 280'den 4 bine çıkartılacağı iddia edildi.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasında yaşananlar gündemde yerini koruyor. Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra çok sayıda düzenlemeye giden Elon Musk, daha sonra onlarca çalışanıyla yollarını ayırdı. Yaptığı yeniliklerle birçok kişiden eleştiri alan Musk aynı Twitter'ın çok sayıda karakteristik özelliğinin değiştirilmesi için de yeşil ışık yaktı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından karakter üst limitinin 280'den 4 bine çıkartılacağına yönelik çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı.

İddia, Türkiye ve dünya genelinde Twitter kullanıcıları arasında merak konusu olurken, yapılan paylaşımlar yüzlerce etkileşim aldı. İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Allan Obare isimli bir kullanıcı, Elon Musk'ın paylaştığı bir içeriğin altına yaptığı yorumda "Elon, Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4000'ne çıkaracağı doğru mu?" diye sordu.

Elon Musk, takipçisinin sorusuna "Evet" şeklinde yanıt verdi. Karakter kısıtlamasının 280'den 4 bine çıkartılacağını birinci ağızdan doğrulamış oldu.