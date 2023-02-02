Twitter'da itiraz etme dönemi başlıyor!

Sosyal medya platformu Twitter, banlanan ya da askıya alınan hesaplar için itiraz etme sistemini getiriyor. İşte detaylar!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk sonrasında çeşitli değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra yasaklanmış olan ve askıya alınan hesapların geri döneceğini belirtti. Şimdi ise ortaya çıkan haberlere göre uygulamada itiraz etme sistemi devreye giriyor.

Twitter, itiraz etme sistemini açtı

Sosyal medya platformu Twitter, uzun zamandır banlanan hesaplarla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta ise şirket, yeni dönemde daha az hesabı banlayacağını açıkladı. Bununla birlikte uygulama, banlama adımının bir ihlalin üst üste tekrarlanması ve ciddi suçların olması durumunda gerçekleşeceğini belirtti.

Tüm bunlara göre yasa dışı faaliyetler yapan, zarar veren ve şiddet tehdidi yapan kişiler banlanma durumuyla karşı karşıya kalacak. Diğer durumlar sonucunda ise daha hafif yaptırımlar olacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta bu politikaları ihlal eden ve banlanan hesapları da eskiye döndürdüklerini belirtti.

Twitter'ın sevilen özelliği kaldırıldı!

Tüm bunların sonucunda Twitter, artık herkesin hesabının askıya alınmasına itiraz edebileceğini duyurdu. Bugün de bu sistemle ilgili bir açıklama geldi. "Bugünden itibaren herkes, askıya alınmış bir hesabı yeni kriterlerimize göre eski haline döndürmek için incelememizi talep edebilir."

Twitter, kullanıcıların askıya alma ve ihlallere itiraz etmesine imkan tanıyan biz özelliğe zaten sahipti. Ancak platform, hesapları yasaklamaya yönelik önceki politikaların çok sert olduğunu belirtti. Ayrıca Twitter kurallarını çiğnediği için orantısız bir disiplin cezanın olduğunu ifade etti.

Platformdaki kullanıcı sayısını artırmak için şirketin attığı bu adımın nasıl bir sonuç vereceği bilinmiyor. Bunların yanında pek çok hesap kullanıcısının yasaklara rağmen Twitter'ı kullanmaya devam ettiği bilinmekte. Şirket, yüksek oranda talep almayı beklediğini ve taleplerin kurallara uygun olmasını beklendiğini de belirtiyor.

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