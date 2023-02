Twitter'da hesap doğrulama 1000 dolar olabilir!

Sosyal medya devi Twitter, Blue aboneliği olan her kullanıcıya doğrulama rozeti vermeye başladı. Ancak bu işaretin renkleri hesap türüne göre değişiyor. Bireysel hesaplar mavi, şirket hesapları sarı ve devlet çalışanları ise gri tik alıyor. Ortaya çıkan son iddia, Twitter'ın, işletmelere sunduğu sarı tiki 1000 dolara çıkaracağını söylüyor.

Twitter sarı tik ücretine rekor zam geliyor

Twitter'ın, Verification for Organizations (Şirketler İçin Doğrulama) programının bir parçası olarak platformda sarı onay işaretinin fiyatını artırmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadaki iddialara göre Twitter, işletmelerden ayda 1000 dolar talep edecek. Ayrıca işletmeyle bağlantılı her hesap için aylık 50 dolar ek ücret eklenecek.

Verification for Organizations aboneliği için fiyatlandırma bilgileri henüz güncellenmedi. Ancak iddialar, CEO Elon Musk'ın Twitter gelirini artırma ve şirketin 12,5 milyar dolarlık borcunu azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bildiğiniz üzere Twitter, mavi onay işareti için kullanıcılardan ayda 8 dolar almaya başladı (Blue aboneliği yoluyla). Yakında geliştiricilerin Twitter API'ına erişmesi için ödeme yapması gerekecek. Ayrıca reklamlardan para kazanmak isteyen içerik oluşturucuları da Blue aboneliğine kayıt olmak zorunda kalacak.

Şirketin maddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Örneğin yakın zamanda, San Francisco'daki merkezi de dahil olmak üzere birçok yerde kira ödememesi nedeniyle ofis mobilyalarını ve diğer varlıkları açık artırmaya çıkardı.

Tüm bunlara ek olarak, Twitter tarihinde ilk kez içerik oluşturucuları doğrudan para kazanmaya başlayacak. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Blue üyeliği olan kullanıcıların şirketten gelir elde edeceğini söyledi.

