Twitter'da Haberler Artık Başlıksız Paylaşılacak

Twitter'da artık haberler, başlık olmadan paylaşılacak. Elon Musk, tık tuzağı başlıkların önüne geçmek ve daha fazla ifade özgürlüğü sağlamak için bu değişikliği yapıyor.

Twitter, ya da yeni adıyla X, Elon Musk'ın başına geçtiği günden beri sürüyle değişikliğe uğradı. Temelde hala aynı platform olsa da artık bir ya da iki yıl önce bildiğimiz Twitter'dan çok uzak bir halde. Bunun iyi yanları da kötü yanları da var. Son zamanlarda sıklıkla kötü yanlarından bahsetsek de, bu seferi iyi bir haberle karşınızdayız.

Twitter'da artık haberler, başlık olmadan paylaşılacak. Peki neden?

Twitter'ı günümüzde kullananların yegane amacı gündeme hakim olup güncel haberleri takip edebilmek. İnsanların bu arzusunu suiistimal eden tonla tık tuzağı başlıklı haber kaynakları da maalesef mevcut.

Elon Musk, bunun önüne geçmek için mantıklı denebilecek bir yol izlemeyi hedefliyor. Eğer bu çalışma yürürlüğe girerse, artık Twitter'da ya da X'te paylaşılan haber linkleri, haberin başlığını göstermeyecek.

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haber'>Haber linkini paylaşan kullanıcı, link ile birlikte bir açıklama metni yazmak zorunda kalacak. Bu sayede Elon Musk, tık tuzağı başlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Tabii ki tek hedef bu değil.

Kendisi aynı zamanda haberlerin artık direkt olarak X'te paylaşılmasını istiyor. Bunu da daha fazla ifade özgürlüğü ve daha bol bir gelir vaat ederek yapmayı planlıyor. Haber başlıklarının kaldırılmasının bir başka sebebi de kullanıcılara daha fazla gönderi göstermek için zaman akışında yer açacak olması.

Musk, beğenmediği rakip web siteleri ve sosyal ağlardan gelen trafiği azaltmak için gücünü kullandığı için bu haber bir sürpriz değil. Daha spesifik olarak Instagram, Threads ve New York Times gibi yayınlara giden trafiği azaltmak için t.co bağlantı kısaltıcısını kullanıyor.

Bu yaklaşım akla yatkın görünüyor, zira X uygulamasına yakın zamanda yapılan bir güncelleme, paylaşılan makalelerin görsellerinin üzerinde web sitelerinin URL'sini gösteren bir etiket ekledi. Reklamverenler bu değişikliğe karşı çıksa da Musk yine de devam etmeyi planlıyor.

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Musk'ın X'i bir "her şey uygulaması" yapma vizyonu son hızıyla devam ediyor gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.