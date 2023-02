Twitter'da çok önemli bir özellik ücretli oluyor!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından popüler sosyal medya platformu bir türlü gündemden düşmüyor. Twitter'ı devralmasının ardından platform üzerinde para kazanmanın yollarını aramaya başlayan Musk, son hamlesi ile Twitter kullanıcılarını sinirlendirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Twitter'da iki faktörlü kimlik doğrulama ücretli oluyor

Twitter, 20 Mart tarihinden itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin sadece Blue abonelerine yönelik olacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren diğer kullanıcılar önemli bir güvenlik önleminden yoksun olacak.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here: https://t.co/wnT9Vuwh5n — Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanan Twitter aboneleri hesaplarına telefonlarına gelen mesajların ardından giriş yapabiliyorlar. Böylece kişilerin hesapları şifre dışında çok daha güvenli bir yöntem aracılığı ile daha korunmuş oluyor. Twitter ise bu güvenlik yöntemini artık sadece Twitter Blue abonelerine özel kılacak.

Twitter, yaptığı bir açıklamada bu kararı almalarına neden olarak ise telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını gösterdi. Sosyal medya platformu kötü amaçlı kişilerin önüne geçmeye çalışırken birçok hesabı ise tehlikeye attığının farkında değil gibi görünüyor.

Şirketin son olarak 2021 yılında açıkladığı şeffaflık raporuna göre iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini tercih eden kullanıcıların yüzde 74,4'ü SMS yöntemini tercih ediyor. Tüm Twitter kullanıcıları arasında bu güvenlik sistemini kullanan kişi oranı ise yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakamlar günümüze kadar değişkenlik göstermiş olabilir.

Bir güvenlik yöntemi üzerinden para kazanmaya çalışıyor olması ile Elon Musk bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olacak gibi görünüyor. Peki siz Twitter'da SMS ile iki faktörlü güvenlik sisteminin sadece Blue abonelerine özel olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

