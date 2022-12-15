Twitter'da casusluk şoku: Eski çalışanı hapse girdi!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, son yılların en hareketli dönemini geçiriyor. Elon Musk'ın satın almasının ardından şirket içi kaosla birçok kez gündeme gelen platform, eski çalışanlarıyla sorun da gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski Twitter çalışanı, Suudi Arabistan'a casusluk yaptığı için hapis cezası aldı

Reuters ve NBC News'te yer alan habere göre 2013 ile 2015 arasında Twitter'da çalışan Ahmad Abouammo, bu süre zarfında Suudi Arabistan için casusluk yaptığı suçlamasıyla üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Twitter çalışanı Ahmad Abouammo, Suudi Arabistan hükümetini eleştiren kullanıcıların kişisel bilgilerini Suudi yetkililere verdiği ortaya çıktı. Abouammo, Orta Doğu ve Kuzey Afrika medya ortaklıkları yöneticisi konumundaydı.

Twitter, haber bülteni platformunu kapatıyor!

Reuters'a göre Eski Twitter çalışanı, yetkililerden 100 bin dolarlık iki banka havalesinin yanı sıra 42 bin dolar değerinde bir saat hediyesi aldı. Öte yandan Abouammo'ya yöneltilen suçlamalar bununla sınırlı değil. Bu suçuna ek olarak dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından da yargılandı.

Suudi Arabistan'da hükümeti eleştirmek büyük bir suç. Bu yılın başlarında bir Suudi vatandaşı, hükümeti aleyhinde tweet attığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine benzer bir olayda bir diğer Suudi vatandaşı Twitter üzerinden yaptığı eleştiri nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldı.

Öte yandan tüm bu kaosun arasında platform yenilenme sürecine girdi. Platformdaki yeni dönemi Twitter 2.0 tanımlayan Musk, çalışanlarından ya ayrılmalarını ya da yoğun çalışma saatlerine hazırlıklı olmalarını istedi. Görünen o ki şirket çalışanlarıyla bir süre daha gündem olacak.