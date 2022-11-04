Twitter'da büyük çekiliş: Kazanan isimler kovuluyor!

Twitter satın alımı için aylardır uğraşan Elon Musk, her ne kadar şirketin yönetim kurulu ile yaşadığı çatışma nedeniyle mahkemelik olmuş olsa da anlaşmaya sadık kaldı ve sonunda istediğini elde etti. Fakat aslında bu binlerce Twitter çalışanının kovulacağı anlamına geliyordu. İşte detaylar…

Elon Musk, binlerce Twitter çalışanını bugün kovacak!

Twitter merkez binasına elinde lavaboyla giren Elon Musk, aslında temizlik yapacağının sinyallerini önceden verdi. Masasına oturduktan sonraysa ilk işi kıdemli yöneticileri tek tek kovmak oldu. Bunun ardından pek çok kesimin tepkisini çeken kararlar vermeye devam etti.

Tabii şirketin başına geçtikten sonra platformun kullanıcılarına sunulan hizmetlerden şirket içi ve yönetimsel politikalara kadar birçok şeye el attı. Fakat bir kez daha çalışanlarını işten çıkaracak olmasıyla gündeme geldi. Üstelik bu sefer birkaç bin kişiyi birden kovacak.

Elon Musk açıkladı: Parasını veren herkese Mavi Tik!

Musk tarafından dün çalışanlarına gönderilen e-posta ile tüm şirket bir gece de karıştı. Henüz kimlerin gidici kimlerin kalıcı olduğu bilinmiyor olsa da bugün herkese e-posta beklemesi söylendi. Fakat işler burada ilginçleşiyor.

Yapılan açıklamalar ve gönderilen e-postalardan anlaşıldığı kadarıyla Musk, Twitter bünyesindeki 7 binden fazla çalışan sayısını en az yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu da 3 bin 500'den fazla kişinin kovulacağı anlamına geliyor.

Üstelik bu kişiler yaptıkları işe veya ne kadar çalıştıklarına göre yapılan bir performans sırasına göre seçilmeyecek. Şirket için her bölümde minimum sayıda kişinin çalışacağı hesaplanacak ve geri kalanlar direkt olarak kovulacak.

Ek olarak, gönderilen e-postaya göre şirkette çalışma süreci devam edecek kişiler iş hesapları, kovulanlar ise şahsi mail adresleri üzerinden bu bildirimi alacaklar. Zira mesaj kendilerine ulaştığı sırada şirket hesaplarından ofis giriş kartına kadar her şey geçersiz kılınacak.